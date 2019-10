Elezioni Umbria | Assisi | dove Salvini non sfonda

Elezioni Umbria - candidato presidente lista Buone Maniere : “Ho fatto sesso con una suora. Il video è su YouPorn. Salvini e Renzi non lo farebbero mai” : “Ho avuto un rapporto sessuale con una suora nove anni fa in Asia, abbiamo pubblicato il video su YouPorn. Cercatelo pure anche su google. Si intitola ‘Suora scatenata’. Penso che Renzi o Salvini non lo farebbero mai, perché perderebbero un sacco di voti”. E’ la rivelazione shock di Giuseppe Cirillo, psicologo e sessuologo di Caserta, nonché candidato alla presidenza della Regione Umbria nella lista “Buone Maniere”. Ospite de “La Zanzara”, su ...

Elezioni Umbria - Di Maio annuncia evento di coalizione per la chiusura della campagna elettorale. Italia Viva : “Noi non ci saremo” : Ci sarà Di Maio, che l’ha annunciata e la sta organizzando. Ci sarà il premier Conte, idem il segretario del Pd Nicola Zingaretti. E ha confermato la sua presenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza, in rappresentanza di Leu, azionista di minoranza del governo giallo rosso al pari di Italia Viva di Matteo Renzi. Che, però, sarà assente. Per motivi politici, perché “non siamo candidati”. E così l’assenza dei ...

Elezioni regionali Umbria 2019 : quando e come si vota - la guida : Elezioni regionali Umbria 2019: quando e come si vota, la guida Elezioni regionali Umbria 2019 – Domenica 27 ottobre gli occhi della politica nazionale saranno tutti puntati sull’Umbria. Ovvero la Regione chiamata al voto per l’elezione del presidente e del nuovo consiglio regionale. Si tratta della prima sfida elettorale dopo la nascita del governo Conte II. Inoltre vede per prima volta sperimentata e sottoposta ...

Stasera Italia - Giuseppe Brindisi sfida Enrico Mentana : domenica maratona per Elezioni in Umbria : Stasera Italia sfida Enrico Mentana sul terreno delle sue famose maratone. Il talk di Retequattro ripropone di nuovo la versione allungata in occasione delle attesissime elezioni regionali umbre. Si partirà regolarmente alle 20.30 per proseguire fino alle 21.30, come da tradizione. Poi a quel punto

Elezioni Umbria - tutti i candidati e le liste : Le Elezioni regionali in Umbria di domenica 27 ottobre si terranno in anticipo rispetto alla fine della legislatura, prevista tra un anno. Otto i candidati per ricoprire il ruolo di Governatore della Regione: occhi puntati su Donatella Tesei e Vincenzo Biancone, rispettivamente candidati del centrodestra e del patto civico M5S-PD. Ecco i nomi e le liste dei candidati alle Elezioni in Umbria.Continua a leggere

Elezioni in Umbria - la posta in gioco per ciascun leader : Sono le prime Elezioni dalla nascita del Governo giallorosso: un test per tutti, dai partiti di maggioranza a quelli di opposizione

Ottimismo nella Lega - ansia nel Pd I sentiment sulle Elezioni in Umbria : Si avvicinano le elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre e nonostante il premier Giuseppe Conte abbia messo le mani avanti, affermando che non hanno valenza politica nazionale, è del tutto evidente che si tratta di un importante test soprattutto per il governo... Segui su affaritaliani.it

Umbria - la Regione al testa a testa : in 700mila al voto per le Elezioni più incerte di sempre : Partito Democratico e Movimento 5 stelle forti del patto civico stretto su Bianconi dovrebbero vincere ma i dem scontano la...

Elezioni regionali Umbria 2019 : la guida completa a un voto molto più che locale : Domenica 27 ottobre si vota per le Elezioni regionali in Umbria: un voto che servirà a rinnovare l'Assemblea Legislativa della Regione ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta, ma che ha delle implicazioni anche sul piano nazionale. Ecco cosa c'è da sapere sulle regionali in Umbria: la data del voto, la legge elettorale e i candidati, tra cui sono favoriti Donatella Tesei (centrodestra) e Vincenzo Bianconi, il candidato civico di Movimento 5 ...

Elezioni regionali Umbria : la data del voto e quando si sapranno i risultati : Le Elezioni regionali in Umbria del 27 ottobre serviranno per eleggere il nuovo Presidente della Regione: gli umbri saranno chiamati alle urne per rinnovare l'Assemblea legislativa dell'Umbria ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta Regionale. Ecco tutte le informazioni sulla data del voto, sull'orario di apertura dei seggi e sul calendario di eventuali exit poll e risultati definitivi.Continua a leggere

I candidati alle Elezioni regionali in Umbria : nomi - partiti e liste : Domenica 27 ottobre si terranno le elezioni regionali in Umbria: la regione arriva all'appuntamento del voto in anticipo rispetto alla fine della legislatura, che era prevista tra un anno. I candidati al ruolo di Governatore sono otto, ma la sfida è principalmente tra Donatella Tesei, la candidata del centrodestra unito, e Vincenzo Bianconi, il candidato civico dell'alleanza M5S-PD. Ecco i nomi e le liste dei candidati, sia per quanto riguarda i ...

Elezioni regionali Umbria - gli ultimi sondaggi sui principali candidati : Il 27 ottobre si terranno le Elezioni regionali in Umbria: un test non solo locale, ma anche nazionale per la presenza, per la prima volta alle urne, di un candidato unico del patto civico Pd-M5s. Vincenzo Bianconi sfiderà la candidata del centrodestra, scelta dalla Lega, Donatella Tesei. Cosa dicono gli ultimi sondaggi sulla sfida per succedere a Catiuscia Marini.Continua a leggere