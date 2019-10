Eleonora Daniele senza parole | l’intervista a Elena Santarelli | il fatto

“Denunciare? Pensateci bene….”. Eleonora Daniele tuona a Storie italiane. E il pubblico si divide : Eleonora Daniele ha deciso di dire la sua sulla questione ‘denunce’. Lo ha fatto dal megafono di ‘Storie italiane’, il talk show della mattina che su Rai 1 tiene giornalmente incollati milioni di telespettatori. La puntata di oggi, andata in onda in forma ridotta per dare spazio al collegamento dal Quirinale dove il presidente delle Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato onorificenze “Al Merito del Lavoro” ai Cavalieri del Lavoro. ...

Ballando con le stelle 2020 concorrenti : Eleonora Daniele nel cast? : Ballando con le stelle, anticipazioni prossima edizione: Eleonora Daniele tra i concorrenti? Cominciano a circolare in rete i primi rumors sulla prossima edizione di Ballando con le stelle, la quindicesima per l’esattezza, che andrà in onda su Rai1 nei primi mesi del 2020. E a fare il nome di colei che potrebbe essere tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2020 oggi è stato il settimanale Vero, il cui ultimo numero è uscito nelle ...

Eleonora Daniele e il dolore per la morte del fratello : “Era come un figlio per me” : Eleonora Daniele si commuove a Storie Italiane e mostra il grande dolore per la morte del fratello. Luigi era affetto da autismo e quando è venuto a mancare aveva solo 44 anni. L’uomo da tempo viveva in una struttura specializzata a Padova e aveva un rapporto bellissimo con la conduttrice che, ogni volta che poteva, andava a trovarlo per stare con lui. Un legame molto forte che si è spezzato nel 2015 quando Luigi è morto improvvisamente. ...

La prova del cuoco salta : Elisa Isoardi sostituita da Eleonora Daniele : Elisa Isoardi e Claudio Lippi, La prova del cuoco non va in onda: al suo posto il TG1 Cambio di palinsesto oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, tra la tarda mattinata e mezzogiorno su Rai1: La prova del cuoco di Elisa Isoardi e Claudio Lippi, infatti, non è andata in onda, per lasciare spazio ad una diretta speciale del TG1, che ha trasmesso i funerali dei due agenti uccisi in questura a Trieste la settimana scorsa. Ad anticipare che la puntata di ...

Storie Italiane - l'inviato di Eleonora Daniele minacciato in diretta : interviene la polizia - caos in Rai : Momenti di grande preoccupazione durante la puntata di Storie Italiane di martedì 15 ottobre, il programma mattutino Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. l'inviato Vittorio Introcaso, impegnato in un servizio in loco per documentare lo spaccio di droga in un noto quartiere di Bologna, è venuto a cono

Storie italiane - Eleonora Daniele sconcertata da Nini Salerno : "Mi auguro sia solo una battuta - perché io..." : Momenti di imbarazzo a Storie italiane. Ospiti di Eleonora Daniele sono Nini Salerno, in studio, e l'amico Jerry Calà in collegamento. Metà dei mitici Gatti di vicolo Miracoli. Quando la Daniele mostra in video alcune immagini d'epoca risalenti agli anni Settanta, Salerno ha gli occhi lucidi e ammet

