È morta l' atleta belga Vervoort | dalle Paralimpiadi all' eutanasia

Eutanasia - l’atleta paralimpica belga Marieke Vervoort ha scelto : è morta a 40 anni : La campionessa belga paralimpica Marieke Vervoort ha scelto l’Eutanasia: come è stata confermata da un comunicato della sua citta, Diert, è morta a 40 anni. Aveva vinto un oro e un argento nella corsa in carrozzina alle Paralimpiadi di Londra 2012 e altre due medaglie (argento e bronzo) a Rio de Janeiro 2016. Proprio durante i Giochi di Rio di tre anni fa, l’atleta aveva annunciato l’intenzione di ricorrere alla pratica, che in Belgio è legale, ...