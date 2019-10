Drake | la musica | i soldi | il segreto del successo

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Questa è la storia di AubreyGraham nato il 24 ottobre di 33 anni fa a Toronto sotto il segno dello Scorpione. Noto più semplicemente come, avrebbe potuto scegliere anche il nome di battaglia Re Mida. Tutto ciò che toccano le sue mani (che non a caso indossano orologi da 100mila dollari se sportivi, da un milione se più eleganti) , oltre a tutto ciò concepisce la sua mente, si trasforma in oro.le noto a tutti a parte, ha fatto business con aziende e personaggi famosi per poi condividere random dei profitti con gente comune, magari incontrata al supermarket. Ecco perché oggi, oltre che come artista di fama mondiale, viene spesso citato come riuscitissima case history di self branding. Senza rinunciare al cuore al di là degli affari, caratteristica di chi, prima che boss, sa essere uomo.e la creatività, che è ...

enricomagrelli : RT @Radio3tweet: La musica di Nick Drake ha salvato molti. Tra loro Roberto Angelini, Niccolò Fabi e tanti altri che raccontano la loro pas… - serralessandro : RT @Radio3tweet: La musica di Nick Drake ha salvato molti. Tra loro Roberto Angelini, Niccolò Fabi e tanti altri che raccontano la loro pas… - Stevefromit : RT @Radio3tweet: La musica di Nick Drake ha salvato molti. Tra loro Roberto Angelini, Niccolò Fabi e tanti altri che raccontano la loro pas… -