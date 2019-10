Domeniche bestiali – La porta è più bassa di 14 centimetri? La soluzione veneta | scavare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Che il calcio dilettantistico spesso si trasformi in una vera e propria battaglia è una teoria ampiamente dimostrata nei diversi episodi di questa rubrica: e quando si parla di campo di battaglia come vedremo oggi non si utilizza una figura retorica. Torna anche il Trentino, antica terra di guerrieri e si parla di battaglie per uomini duri, che preferiscono anche una preparazione ad hoc per farsi trovare pronti alle ostilità. E come per tutte le battaglie epiche che si rispettino oltre alla dura pugna molto imnte è anche l’ultraterreno: il deus ex machina, le invocazioni e l’intervento divino. PORTIERI IN TRINCEA I campetti dilettantistici sono un capolavoro da custodire gelosamente, prima che il sintetico li relegherà mestamente al campo del ricordo. Proprio le imperfezioni, tra linee di gesso storte, pozzanghere e terreno sconnesso ne caratterizzano la bellezza. Ma ...

