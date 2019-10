Dl terremoto | prorogato lo stato di emergenza nel centro Italia | rimozione macerie e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Entro la fine dell’anno nelle regioni colpite dai terribili terremoti del 2016, su decisione del commissario straordinario e fermo restando il limite delle risorse, dovranno essere aggiornati i piani didie quanto altro finito distrutto per via delle scosse, individuando in particolare i siti di stoccaggio temporaneo. E’ quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto legge 123 con le disposizioni in materia di accelerazione e completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici. Il decreto èpubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore domani, poi sarà la volta del passaggio nelle Camere per la conversione definitiva in legge. L’articolo 4 aggiunge che “in difetto di conclusione del procedimento entro il termine” del 31 dicembre prossimo, “il commissario straordinario puo’ ...