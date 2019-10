Dichiara al fisco un euro | ma è milionario | scatta il maxi sequestro

Dl fisco : Gualtieri e Bonafede - ‘sale a 8 anni pena per Dichiarazione fraudolenta’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Trova spazio nel dl fisco l’inasprimento delle pene per i grandi evasori. “Nel testo – spiega il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del Cdm- c’è il riferimento, nero su bianco, alla dichiarazione fraudolenta: le pene vengono portate ad otto anni”. In altre parole, “siamo d’accordo sul fatto che deve esserci il carcere per i grandi evasori, ma si tratta ...

Respinto in appello ricorso del tycoon - Trump dovrà consegnare Dichiarazioni fisco a Congresso : Donald Trump ha perso in appello la battaglia sulle sue dichiarazioni fiscali: dovra' consegnare quelle degli ultimi otto anni, sia personali che relative alla sue aziende, al Congresso, come stabilito dalla sentenza di un giudice di New York. La Casa Bianca aveva presentato ricorso, opponendosi al mandato di comparizione obbligatorio spiccato dalla Camera nei confronti delle societa' contabili che negli anni hanno curato i suoi affari, ma la ...

Fisco : sono oltre 3 milioni le Dichiarazioni precompilate - è boom : Quando arriva la bella stagione non è solo sinonimo di caldo e mare ma per molti contribuenti italiani è tempo di dichiarazioni dei redditi, quest’anno per quanto riguarda le dichiarazioni precompilate c’è stato un vero e proprio boom, secondo i dati diffusi sono stati circa 3,3 milioni le dichiarazioni precompilate. Fisco: sono oltre 3 milioni le dichiarazioni precompilate, è boom I dati sono stati diffusi dall’Agenzia delle ...