Di Maio | Spiegheremo la manovra in un evento con gli alleati Ecco gli

Fonte : blogo

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il ministro degli Esteri, Luigi Di, ha parlato a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha anticipato l’organizzazione di unelettorale assieme aglidi governo per spiegare nel dettaglio i contenuti della legge di bilancio. "Stiamo lavorando in queste ore per undomani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli la", ha dichiarato Di.Nelle intenzioni del titolate della Farnesina, dunque, dovrebbero partecipare all’oltre agli esponenti del M5S, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il segretario del Partito Democratico, quello di Italia Viva e i rappresentanti di Leu. "Inviteremo anche il presidente Giuseppe Conte, insieme al segretario del Pd Nicola Zingaretti, al ministro della Salute Roberto Speranza, insieme a chi vorrà ...

polisblogit : Di Maio: 'Spiegheremo la manovra in un evento con gli alleati', gli invitati -