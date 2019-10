Denunciata la nonna della neonata morta a Torino

Torino - neonata morta incastrata nel letto : la nonna Denunciata per abbandono di minore : La nonna della bambina morta ieri sera dopo essere rimasta incastrata con la testa tra un pesante mobile e il letto è stata denunciata per abbandono di minore. La donna ha raccontato di essersi allontanata solo pochi minuti per recarsi in bagno e di aver trovato la nipote in una posizione innaturale, e impossibilitata a respirare, al suo ritorno.Continua a leggere