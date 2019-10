Dentista le estrae dieci denti per una grave malattia alle gengive | donna muore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Ha dovuto sottoporsi all‘estrazione didall’arcata superiore della bocca a causa di unama siccome stava assumendo un farmaco anticoagulante è morta dissanguata poche ore dopo l’operazione. È successo a unadi Purley, nel Surrey, in Gran Bretagna, come riferisce il Telegraph: a Tushar Patel, ilche ha eseguito l’intervento alla Confial Clinics, è stato impedito di esercitare la sua professione per 12 mesi. I fatti sono avvenuti nel luglio del 2017 ma il Generale Dental Council (GDC) britannico ha stabilito questo provvedimento nei confronti del dottor Patel solo nei giorni scorsi. Secondo il GDC, Patel, che haspoltre 30 anni di esperienza come, non ha “soppesato adeguatamente i rischi” che l’intervento avrebbe comportato per lae non ha eseguito controlli ...

