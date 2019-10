Dai tumori alle malattie gastrointestinali | svolta per il trattamento di numerose

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) LA PRESENTAZIONE DEL SECONDO REPORT ITALIANO SULLE ATMP – Oggi giovedì 24 ottobre a Roma presso l’auditorium del Ministero della Salute è in corso la “Presentazione del Secondo Report Italiano sulle ATMP – Come rendere attrattiva l’Italia nella ricerca e produzione delle ATMP”. L’iniziativa, organizzata da MA Provider, ha l’obiettivo di presentare i risultati di questo secondo rapporto e costituisce un momento di confronto per incentivare la formazione di partnership pubblico-private per lo sviluppo delle Terapie Avanzate in Italia. Tra i temi affrontati, emergono la gestione delle ATMP nella programmazione sanitaria e l’eccellenza italiana nella ricerca, l’accesso e la sostenibilità economica, l’individuazione dei centri die delle tecnologie sanitarie, la presentazione di nuovi progetti italiani di terapie avanzate da parte di gruppi di ricerca. LE TERAPIE ...

