Dai trasporti ai rifiuti | venerdì nero per Roma

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Domani i dipendenti delle società partecipate del Campidoglio, circa 30 mila lavoratori, incroceranno le braccia per 24 ore per il primo sciopero generale dei lavoratori del comparto, indetto da Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Si annuncia dunque unda incubo soprattutto per trasporto pubblico e raccolta dei, con rischio chiusure anche per i musei civici e poi possibili disagi in scuole e asili legate ad una contemporanea agitazione del personale di Multiservizi, partecipata di secondo livello detenuta al 51% da Ama dove si agita lo spetto del licenziamento in massa dei 3.500 dipendenti. I sindacati confederali, sostenuti dai partiti di opposizione, protestano contro la gestione delle aziende messa in atto finora dalla giunta M5s di Virginia Raggi, caratterizzata da frequenti cambi del management. La sindaca ha chiesto loro più volte di fermarsi definendo la ...

