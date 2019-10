Da liquido come l’acqua a liquido come il miele | la transizione di fase “smart” adottata

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Individuata in una proteina cruciale per la riparazione del DNA (53BP1) una modalità didiinedita a livello molecolare: è dail. La consistenza vischiosa che la proteina assume sembrerebbe avere una funzione essenziale nell’attivare il processo di riparazione solo laddove il DNA è danneggiato. La ricerca è stata condotta dal team di ricercatori IFOM guidati da Fabrizio d’Adda di Fagagna grazie al sostegno dell’European Research Commission e di Fondazione AIRC. I risultati pubblicati sull’autorevole rivista Nature Cell Biology, aprono nuove strade alla comprensione della risposta delle cellule al danno al DNA anche nel contesto dei tumori. Le transizioni disono un fenomeno fisico che ci viene insegnato già a scuola e che possiamo osservare normalmente nella vita quotidiana. Ogni volta che vediamo il ghiaccio sciogliersi ...

PinoJazzing : @exfrancesina Come tutte le discipline, prima inizi prima impari. Ti ricordo che i primi nove mesi della nostra con… - lets_get1t : Per farvi capire che io la mattina presto appena sveglia non capisco manco come mi chiamo: ho messo il sapone liqui… - noemisdread : Ma come osate dire certe cose, la birra è dio allo stato liquido e gassoso. Che schifo il vino piuttosto -