Cronaca Meteo la Situazione del 24 Ottobre 2019

Cronaca Meteo : la Situazione al Nord Ovest Lunedì 21 Ottobre 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion Questo inizio di settimana ha visto l’avvio con condizioni di tempo perturbato sui settori Nord-occidentali della nostra penisola, con delle criticità presenti sul territorio, in particolare sulla Liguria, dove è attiva una criticità rossa su alcuni settori, e sul Piemonte e Lombardia, dove è attiva una criticità arancione. In Aggiornamento, la pagina si ricarica ...