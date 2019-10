Cronaca Meteo la Situazione del 24 Ottobre 2019

Fonte : retemeteoamatori

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Scritto da Andrea Pardini ReteAmatori - Weather for Passion Ha già preso il via questa nuova fase instabile, con precipitazioni che nel corso della notte appena trascorsa, hanno interessato i settori di Piemonte, Liguria e Sardegna, con fenomeni a carattere di temporale. Ore 15.00 – Innalzato il livello di Allerta nella regione Lazio da Giallo ad Arancione → Vedi Ore 14.55 – Prende campo l’estesa linea di convergenza tra Scirocco e Maestrale che va dal mar Ligure fino davanti la Sicilia occidentale. Ne è nato un temporale autorigenerante che fa risalire rovesci e celle temporalesche tra Nord-ovest, Lombardia , Emilia, Toscana occidentale. Tra queste si toccano diverse puntre sui 50mm localmente anche i 150mm nel Piemonte occidentale nelle ultime 24 ore con qualche disagio. In serata-notte il fronte si estenderà sul Lazio con fenomeni moderati e ...

LaStampa : Allerta meteo sulla Sicilia, scuole chiuse in cinque province. Lieve scossa di terremoto a Catania… - FabAlbanese : RT @LaStampa: E nella notte si è registrata anche una lieve scossa di terremoto nel Catanese. Non si hanno notizie di danni a persone o cos… - ilmeteoit : #Meteo: ALLUVIONE in Sicilia, Gravi danni e una Vittima. Ecco la Situazione Aggiornata #26Ottobre… -