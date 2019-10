Coppa del mondo per club | nasce il nuovo torneo a 24 squadre | l’esordio in Cina nel 2021

Sci alpino - le favorite della Coppa del Mondo di gigante 2019-2020 : Mikaela Shiffrin favorita. Vlhova e Brignone guidano il gruppo delle rivali : Sabato ricomincia la caccia a Mikaela Shiffrin. Come di consueto la Coppa del Mondo di sci alpino inizia con il gigante femminile di Soelden e dal ghiacciaio del Rettenbach riparte la sfida alla campionessa americana. Proprio in questa specialità si prospetta una sfida molto interessante, visto che sono molte le avversarie che possono impensierire la nativa di Vail. Shiffrin si presenta ai nastri di partenza con il ruolo di favorita, in virtù ...

Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 : date - programmazione tv e appuntamenti in Italia : Comincia sabato con il gigante femminile da Soelden la Coppa del Mondo di sci alpino. Come sempre dal Rettenbach comincia quella che è la 54esima edizione, che terminerà a Cortina d’Ampezzo il 22 marzo 2020. In campo maschile sono in programma 45 gare (10 discese libere, 8 supergiganti, 9 slalom giganti, 12 slalom speciali, 3 combinate, 3 slalom paralleli), spalmate in 23 diverse località. In campo femminile, invece, sono in programma 41 ...

Sci alpino - i favoriti per la Coppa del Mondo 2019-2020 di gigante : duello tra Kristoffersen e Pinturault : Domenica riparte la Coppa del Mondo maschile di sci alpino e come sempre si comincia con l’antipasto del gigante di Soelden con il Rettenbach pronto a dare il via alla nuova stagione. In questa specialità sarà la prima tappa di un lungo duello che continuerà per tutto l’anno, quello tra Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault. L’addio di Marcel Hirscher lascia le porte aperte a coloro che sono stati i grandi rivali del ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : tutti i giovani italiani da seguire. Vinatzer - Buzzi e Maurberger i più attesi : Nelle immediate vicinanze dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 scopriamo quali potranno essere i giovani più interessanti in campo maschile. Su tutti, ovviamente, Alex Vinatzer, 20enne altoatesino di Selva di Val Gardena medaglia d’oro in slalom ai Mondiali juniores in Trentino dello scorso febbraio, che si è anche già messo in luce in Coppa del Mondo con quattro piazzamenti nei top 20 e che agli ultimi Mondiali ...

Sci alpino : ispezione Fis a Cortina per verificare la preparazione delle Finali di Coppa del Mondo 2020 : Il percorso di avvicinamento alle Finali di Coppa del Mondo 2020 (dal 18 al 22 marzo) e ai Campionati del Mondo 2021 (dal 9 al 21 marzo) di sci alpino prosegue in quel di Cortina d’Ampezzo, sede dei prossimi due grandi eventi del Circo Bianco. Queste due competizioni rappresenteranno anche una sorta di prima prova generale in vista dell’appuntamento con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, perciò la FIS ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : la stagione chiave di Marta Bassino. Continuità e costanza per diventare grande : E’ ormai da qualche anno che la aspettiamo ma quella che sta per iniziare potrebbe essere la stagione del salto di qualità per Marta Bassino. La cuneese di Borgo San Dalmazzo quest’estate si è allenata per un mese sulle nevi argentine di Cerro Castor, vicino a Ushuaia, insieme a due fuoriclasse del calibro di Sofia Goggia e Federica Brignone, con cui ha fatto tripletta nel gigante di Aspen del 19 marzo 2017, e ha trovato le condizioni ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : Dominik Paris a caccia del trofeo di discesa libera. Con un pensierino alla generale : Per Dominik Paris, vincitore nello scorso inverno dell’oro mondiale e della Coppa di specialità di superG, è arrivata la stagione in cui deve puntare a consacrarsi come il più forte anche in discesa intascando il relativo trofeo. Il 30enne altoatesino della Val d’Ultimo finora è arrivato quattro volte sul podio della graduatoria finale di discesa finendo secondo l’inverno scorso, nel quale ha vinto 4 gare nella specialità, le ultime 3 ...

Snowboard - la città di Modena ospita la seconda tappa della Coppa del Mondo di Big Air : Il programma e gli atleti italiani protagonisti sabato 2 novembre nella specialità Big Air Modena capitale dello Snowboard per un giorno. Il prossimo 2 novembre infatti, in occasione della Fiera Skipass, la città emiliana ospiterà la seconda tappa di Coppa del Mondo della specialità Big Air. Saranno quattro gli italiani a prendere parte alla competizione: Loris Framarin, Emiliano Lauzi, Nicola Liviero ed Emil Zulian. Le gare andranno in ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : il gigante di Soelden in tv su Rai Sport il 26 e 27 ottobre : A Soelden è tutto pronto per l’oramai tradizione opening di Coppa del Mondo che da ufficialmente il via alla stagione di sci alpino e degli Sport invernali. Gli organizzatori tirolesi sono alle ultime rifiniture in vista dell’altrettanto consueto gigante sul ghiacciaio del Rettenbach ad inaugurare il calendario delle gare. Il controllo neve eseguito sul tracciato austriaco nei giorni scorsi da parte della Fis ha dato esito positivo: sabato 27 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le gigantiste dell’Italia ai raggi X. Brignone - Goggia e Bassino - un trio che fa sognare. E le giovani Melesi - Midali e Pichler possono crescere : Sono passati più di due anni e mezzo da quel favoloso 19 marzo 2017 quando Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino fecero tripletta classificandosi prima, seconda e terza nel gigante delle finali di Coppa del Mondo del 2017. Saranno ancora loro le donne di punta della squadra azzurra nella gara d’apertura di stagione tra le porte larghe di sabato prossimo a Soelden. La preparazione estiva è stata molto positiva per tutte e tre, che si ...

Vela – A Pula la Coppa dei Campioni : il trofeo con i migliori atleti della classe O’Pen Skiff : Coppa dei Campioni, a Pula il trofeo con i migliori atleti della classe O’Pen Skiff. Il 9 e 10 novembre venti atleti provenienti da tutta Italia saranno protagonisti di un nuovo format di regata Venti atleti, regate della durata target di venti minuti, per un totale di massimo di dieci prove al giorno: è questo il format individuato dall’Associazione Italiana O’Pen Skiff per la “Coppa dei Campioni” che si ...

Snowboard - Coppa del Mondo Modena 2019 : nove gli azzurri convocati per il big air : La Coppa del Mondo di Snowboard fa tappa a Modena: domenica 3 novembre si terrà la prova di big air per la quale il DS Cesare Pisoni ha convocato nove azzurri, due donne e sette uomini. Alle ore 9.35 via alle qualificazioni maschili, alle ore 13.40 quelle femminili. Le finali scatteranno alle ore 17.00 con l’alternanza dei salti tra uomini e donne. Di seguito l’elenco completo dei nove azzurri convocati: due le donne, ovvero Silvia ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : è Roberta Midali l’ottava azzurra per il gigante di Soelden : E’ Roberta Midali l’ottava azzurra che prenderà il via sabato nel gigante di Soelden, gara di apertura della Coppa del Mondo femminile 2019-2020. La 24enne bergamasca di Branzi ha vinto il ballottaggio con Laura Pirovano per l’ultimo posto a disposizione e gareggerà insieme a Marta Bassino, Federica Brignone, Irene Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Karoline Pichler. Roberta disputerà il suo sesto gigante di Coppa del ...