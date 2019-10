Copa Libertadores | il Flamengo vince e raggiunge il River Plate in finale | asfaltato il

Daniele Adani - il River Plate è ancora in finale nella Copa Libertadores : l’esultanza dell’opinionista di Sky è incontenibile : Il River Plate ha conquistato ancora una volta la finale di Copa Libertadores e l’opinionista di Sky, ex calciatore di Brescia, Inter e Fiorentina, Daniele Adani si è lasciato andare a un’esultanza incontenibile. La scena è stata immortalata in alcuni video che lui stesso ha pubblicato sulle sue Instagram story, in cui lo si vede urlare di gioa, saltare e buttarsi sul letto dopo il triplice fischio dell’arbitro. Adani non aveva ...

Copa Libertadores - vittoria amara per il Boca : il River è battuto ma va lo stesso in finale : Si è giocato nella notte il ritorno della semifinale di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate. Quasi ‘replay’ della scorsa stagione, che vide per la prima volta nella storia della competizione il ‘Superclasico’ in finale. Dopo il 2-0 dell’andata, sono i Los Millionarios a passare all’ultimo atto nonostante la sconfittba per 1-0. vittoria amara, dunque, per gli Xeneizes, a cui non basta la rete ...

Il River Plate ha eliminato il Boca Juniors dalla Copa Libertadores : Il Boca Juniors ha battuto 1-0 il River Plate nella semifinale di ritorno di CONMEBOL Copa Libertadores, ma è stato ugualmente eliminato dalla competizione per non aver ribaltato la sconfitta per 2-0 subita all’andata. Al termine della partita, giocata nella

Boca Juniors-River Plate - semifinale di Copa Libertadores - in diretta streaming : All'andata il River ha vinto 2-0 e stanotte il Boca deve rimontare per evitare un'altra pesante sconfitta: i link per seguirla in diretta su Dazn

Copa Libertadores - termina in parità il derby tra Gremio e Flamengo : spettacolo in campo e sugli spalti [FOTO] : Finisce 1-1 Gremio-Flamengo, derby brasiliano valido come semifinale di andata della Copa Libertadores. A Porto Alegre sono gli ospiti a passare in vantaggio al 69° con un colpo di testa vincente di Bruno Henrique. Il Gremio non molla e all’88° Pepe pareggia deviando in rete un cross dalla destra di Everton. Risultato che lascia tutto aperto in vista del ritorno a Rio de Janeiro in casa del Flamengo previsto per il 24 settembre. ...

Il Super Clasico sorride ancora al River : 2-0 al Boca in Copa Libertadores : ancora, di nuovo, dopo pochi mesi. Il Super Clasico tutto argentino tra River Plate e Boca Juniors ha visto sfidarsi nuovamente le due rivali in Copa Libertadores. Nella notte si è infatti giocata la semifinale d’andata al Monumental. Così come nell’ultima finale, il risultato sorride al River, che batte per 2-0 gli avversari ed ha più di un piede all’ultimo atto. Per gli Xeneizes, privi di De Rossi per infortunio a scopo ...

Il River Plate ha battuto 2-0 il Boca Juniors nella semifinale di andata di Copa Libertadores : Il River Plate ha battuto 2-0 il Boca Juniors nella semifinale di andata di Copa Libertadores — il più importante torneo sudamericano per squadre di club — giocata nella notte allo stadio Monumental di Buenos Aires. Il River campione in carica

River Plate e Boca Juniors si sfidano in Copa Libertadores - diretta su DAZN : Dopo la discussa doppia finale dello scorso anno, la Copa Libertadores ritrova la sfida più affascinante del Sudamerica: River Plate e Boca Juniors, infatti, si sfideranno nuovamente, nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 ottobre alle 2:30 in diretta su DAZN, nell’andata delle semifinali. Il ritorno è in programma, a campi invertiti, nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. La partita sarà commentata da ...

River Plate-Boca Juniors - semifinale Copa Libertadores 2019 : dove vederla in tv - orario - canale - streaming e programma : Un anno dopo ancora un Superclasico. Ancora River Plate-Boca Juniors. Questa volta non sarà la finale, ma le due storiche rivali si affrontano nella semifinale della Copa Libertadores 2019. Si comincia al Monumental, la casa dei Millionarios, e poi si replicherà il 23 Ottobre alla Bombonera. Nella scorsa stagione è successo di tutto, con gli incredibili scontri fuori dal Monumental prima della finale di ritorno, che portarono alla ...

Ci sarà un altro Boca Juniors-River Plate in Copa Libertadores : Le due squadre rivali di Buenos Aires si ritroveranno in semifinale a un anno dalla "finale infinita" in cui accadde di tutto: e ora ci sarà anche Daniele De Rossi