Come cambierà la Bce dopo l' addio di Draghi

Robot - Come cambieranno le nostre case quando saranno popolate di domestici : Da anni parliamo di un futuro popolato dai Robot. Sappiamo da tempo che ci ruberanno il lavoro, diventeranno super-intelligenti e, stando agli esempi di Terminator e Westworld, conquisteranno il mondo ribellandosi al nostro dominio. Ma in realtà c'è ancora tantissima strada da fare prima di poter vedere un Robot ad ogni angolo di strada: l'idea comune dell'automa umanoide in grado di fare qualsiasi cosa è un sogno ...

Come cambierà il clima nella tua città nel 2080? : Non è facile far comprendere a tutti il concetto di cambiamento climatico. Se si escludono i negazionisti dichiarati, la gran parte delle persone è consapevole che c’è un’evoluzione – negativa – in atto ma non riesce forse a comprendere del tutto che tipo di trasformazioni produrrà sul lungo periodo. Ma per rendere gli effetti basterebbe forse partire dalle singole città, e non dal pianeta Terra in generale. Ne è convinto anche lo ...

Ticket sanitari 2020 : novità e Come cambieranno in Legge di bilancio : novità e riforma dei Ticket sanitari 2020: come cambiano con la Legge di bilancio. Ticket legato al reddito e abolizione del contributo aggiuntivo nel 2020. Questi i due punti principali della riforma del Governo Conte-bis in tema di Sanità pubblica. Provvedimenti, quelli citati, che entreranno in vigore sia con la Manovra 2020, direttamente (è il caso dell’abolizione del superTicket) o in un decreto collegato (modifica del Ticket ...

Ticket - ecco Come cambierà. Misiani : “Staremo attenti a non penalizzare i ceti medi” : Il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani, in un'intervista al Corriere della Sera ha assicurato che la preoccupazione del governo sarà quella di tutelare i ceti medi: "La riforma dei Ticket è un processo graduale che avvieremo e nel quale staremo ben attenti a tutelare i ceti medi. È la stessa preoccupazione che ci guiderà nella riforma dell'Irpef, anche questa un percorso a tappe".Continua a leggere

F1 - Come cambierà il regolamento nel 2021? Tutte le ipotesi ed i cambiamenti. I motori resteranno ibridi : Una rivoluzione attesa da anni. La Formula 1 si appresta a cambiare volto in maniera eclatante e per la prima volta le modifiche sul piatto potrebbero andare davvero incontro allo spettacolo e agli appassionati. Nel 2021 si dovrebbe cambiare per davvero e se il regolamento verrà approvato nello stato attuale si andranno a toccare dei temi fondamentali, spesso portati alla luce in questi ultimi anni ma mai affrontati a dovere. Il target è sempre ...

Come cambierà il ticket sanitario : sarà legato al reddito e ci sarà un tetto massimo annuale : Il neo ministro della Salute Speranza ha spiegato in che modo cambierà la tassa sanitaria: "Di fronte a un ticket sanitario non conta quanti soldi hai e non conta se sei un miliardario o una persona in difficoltà economica. Infatti, al di là delle soglie di esenzione, si paga sempre la stessa cosa. Ma chi ha di più deve pagare di più e chi ha di meno deve pagare di meno".Continua a leggere

Clima - ecco Come cambieranno gli Uragani nei prossimi 80 anni : diventeranno sempre più forti e devastanti : Due frequenti domande sul riscaldamento globale e gli Uragani sono le seguenti: quali cambiamenti nell’attività degli Uragani sono previsti per la fine del XXI secolo, considerati gli scenari di riscaldamento globale dei modelli dell’IPCC? L’uomo ha già causato un aumento rilevabile nell’attività degli Uragani atlantici o nell’attività globale dei cicloni tropicali? Secondo l’IPCC AR5, la maggior parte del riscaldamento globale osservato negli ...

Manovra - ecco Come cambierà l'Iva : stop agli aumenti - via alla riforma delle aliquote : Prima il confronto con l'Unione europea, poi la taratura esatta degli obiettivi di finanza pubblica. Il metodo con cui il governo Conte bis sta lavorando alla Nota di aggiornamento al Def e alla...

Il ringiovanimento digitale è ovunque : Come cambierà il cinema? : Il ringiovanimento digitale è Carrie Fisher nei panni della principessa Leia giovane alla fine di Rogue One, è Kurt Russell giovane all’inizio di I guardiani della galassia Vol. 2, il flashback con Johnny Depp giovane in I pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar o Samuel L. Jackson giovane in Captain Marvel. Sono attori che recitano con strumenti, sensori e tecniche in modo che, in postproduzione, il loro volto possa essere riportato a ...

Con il Conte bis Come cambierà il reddito di cittadinanza : Con il Conte bis cambieranno tante cose. Non soltanto quota 100 ma anche il reddito di cittadinanza. Il Pd depotenzierà

Barbara Palombelli torna su Rete 4 : tutta la verità sulla conduttrice. Come cambierà Forum : Il pubblico di Rete 4 in questi giorni ha notato il passaggio di un nuovo promo dove sono presenti tutti i volti della terza Rete Mediaset. Tutti tranne quello di Barbara Palombelli, storica conduttrice di Forum. Nella pubblicità della Rete diretta da Sebastiano Lombardi ci sono i volti più noti: da