Clima | Mattarella | “I giovani insieme a Greta ci chiedono di salvare il mondo ascoltando

Mattarella : “Più soldi per il Clima nel bilancio Ue” - ma la Danimarca frena : L’Unione europea “dovrebbe avere all’interno del suo bilancio maggiori risorse per il clima, magari cominciando dall’allargamento delle tasse sui grandi inquinatori”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando stamattina, nel corso della sua visita ufficiale a Copenaghen, la premier danese Mette Frederiksen. Una sollecitazione, quella di Mattarella, che non sembra aver trovato ...

Mattarella : “Clima - social e terrorismo sono fattori di instabilità” : “Il progresso nelle tecnologie della comunicazione, i social media, le minacce ‘asimmetriche’, la crescita di nuovi attori geopolitici e di attori globali non statuali, il terrorismo, i fenomeni di radicalizzazione presenti nelle società, così come la preoccupante accelerazione nei cambiamenti climatici, responsabili per quota parte dei fenomeni migratori, rappresentano potenti fattori di cambiamento o di potenziale instabilità ...

Cambiamenti Climatici - Mattarella firma con altri 31 Capi di Stato lettera per Onu : ‘Sono la nostra sfida. Agiamo insieme e rapidamente’ : “Il cambiamento climatico è la sfida chiave del nostro tempo”. Per questo il 2019 dovrà essere l’anno dell’ambizione climatica con “piani e iniziative concrete per ridurre le emissioni di gas a effetto serra“, ma anche allargando “gli investimenti in efficienza energetica ed energie rinnovabili” e disinvestendo “il prima possibile dall’economia dei combustibili fossili”. Sono alcuni dei ...

Clima : il presidente Mattarella firma una dichiarazione con altri presidenti - è una “sfida chiave” : In vista del Climate Action Summit delle Nazioni Unite in programma a New York il 23 settembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato, insieme ad altri Capi di Stato e di Governo, il testo della dichiarazione ‘Iniziativa per una maggiore ambizione Climatica‘. “Noi, Capi di Stato e di Governo e altri firmatari di questa dichiarazione, siamo convinti che efficaci misure per la lotta ai cambiamenti Climatici ...

**Clima : Mattarella e gli altri capi Stato - ‘agiamo insieme e rapidamente’** : Roma, 19 set. – (AdnKronos) – “Agiamo insieme, in modo deciso e rapido per fermare la crisi climatica globale”. E’ questo l’appello alla comunità internazionale e a tutte le parti dell’accordo di Parigi, richiamato nel testo della dichiarazione che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato con altri capi di Stato e di Governo, in occasione del Climate Action Summit delle Nazioni ...