Claudio Lippi aggredito : Ho avuto paura d'essere accoltellato : “Ho temuto di prendermi una coltellata". Claudio Lippi pare ancora fortemente scosso quando racconta a "Nuovo" dell'aggressione subita a Roma dopo aver battibeccato con un uomo che stava gettando i rifiuti per strada anziché negli appositi cassonetti. Con "parole normali" Lippi ha cercato di far capire a quell'uomo che "il suo comportamento non era quello giusto", ma poco dopo è stato aggredito. "Pensi di potermi dire qualcosa perché sei un ...

Claudio Lippi aggredito in strada. Aveva rimproverato un ragazzo che gettava una cartaccia per terra : come sta : Disavventura a Roma per il volto noto della televisione Claudio Lippi. Da circa un mese il conduttore è tornato in tv accanto a Elisa Isoardi ne ”La prova del cuoco’. Un ritorno nella trasmissione di successo, che ha frequentato ai tempi di Antonella Clerici e che ha anche condotto in alcune occasioni supplendo la conduttrice bionda. Gli ascolti del cooking-show quest’anno sono pienamente soddisfacenti e la coppia Lippi-Isoardi sembra convincere ...

Claudio Lippi aggredito : «Ho pensato volessero accoltellarmi - ecco cos’è successo» : Una grande paura per Claudio Lippi, aggredito nella Capitale. Tutto è iniziato perché il conduttore ha ripreso un signore che aveva gettato l’immondizia per strada nonostante la vicinanza di due cassonetti, poi la discussione è trascesa e Claudio ha avuto paure di essere accoltellato. Le sue non sono state parole cattive: “Parole normali – ha raccontato in un’intervista a “Nuovo” – gli ho fatto osservare che il suo ...

‘Ho qualcosa da dirti’ - Enrica Bonaccorti a Claudio Lippi : “Perché a me non hai mai fatto la corte?”. E lui spiazza tutti così : Ospite della trasmissione di Enrica Bonaccorti Ho qualcosa da dirti – in onda su TV8 dal lunedì al venerdì e prodotto da Ballandi Arts – Claudio Lippi si trova a dover rispondere a una domanda sorprendente della conduttrice: “Perché a me non hai fatto mai la corte?“. Lippi, primo di una serie di ospiti vip che parteciperanno al programma, risponde, spiazzando tutti: “Ma scusa, bisogna fare tutto un programma per ...

La prova del cuoco - Claudio Lippi shock : “Sono stato aggredito” : La prova del cuoco, Claudio Lippi racconta un episodio shock: “Sono stato aggredito per strada” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo Claudio Lippi, co-conduttore de La prova del cuoco con Elisa Isoardi, che ha raccontato un episodio agghiacciante del quale è rimasto vittima di recente. “Ho visto un signore che ha gettato l’immondizia per strada, così ...

“Spesso Elisa…”. La frase di Claudio Lippi gela la Isoardi. Imbarazzo totale a ‘La prova del cuoco’ : Elisa Isoardi sembra aver trovato in Claudio Lippi il suo compagno ideale alla prova del Cuoco. Il presentatore è l’unico che riesce con facilità a trasformare battute ambigue in gag esilaranti. Ed è proprio questa la caratteristica della nuova edizione del cooking show di Rai Uno Per Claudio Lippi si tratta di un ritorno nella trasmissione di successo, che ha frequentato ai tempi di Antonella Clerici e che ha anche ...

Claudio Lippi - rivelazione choc : “Pronta la lista per il mio funerale” : La prova del cuoco, Claudio Lippi: “Ho fatto una lista delle persone che non voglio al mio funerale” Ha rilasciato un’intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale NuovoTV Claudio Lippi, co-conduttore de La prova del cuoco con Elisa Isoardi, con la quale ha fatto una rivelazione decisamente spiazzante (e forse ironica?), ossia: Ho già preparato una lista delle persone che non voglio vedere al mio ...

Elisa Isoardi e Claudio Lippi - show sulle corna alla Prova del Cuoco : Elisa Isoardi sembra aver trovato in Claudio Lippi il suo compagno ideale alla Prova del Cuoco. Il presentatore è l’unico che riesce con facilità a trasformare battute ambigue in gag esilaranti. È quello che quasi ogni giorno accade durante lo show cooking e che rende la trasmissione un siparietto divertente, facendo allontanare il ricordo di Antonella Clerici. Non a caso, la bella Isoardi quando si tratta di “iniziare col ...

La prova del cuoco : Claudio Lippi lancia una nuova provocazione : La prova del cuoco, Claudio Lippi svela: “Parlare di tragedie ha senso se genera cambiamento” Claudio Lippi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio. E in questa occasione il popolare conduttore ha voluto lanciare un’interessante provocazione parlando della Tv di oggi. Cosa ha detto? Il giornalista del magazine ha domandato al conduttore de La prova del cuoco un suo parere sul modo di fare televisione in questo ...

La prova del cuoco : Claudio Lippi si brucia in diretta e grida : Claudio Lippi si scotta in diretta nelle cucine de La prova del cuoco: la reazione di Elisa Isoardi Piccolo incidente per Claudio Lippi nella puntata de La prova del cuoco di oggi, venerdì 11 ottobre 2019: il braccio destro di Elisa Isoardi si è infatti scottato in diretta, lanciando un piccolo urlo. Tutto è avvenuto durante lo spazio affidato al pasticcere campano Sal De Riso, oggi intervenuto in compagnia della figlia Anastasia, con la quale ...

Elisa Isoardi confusa per una frase di Claudio Lippi : “Hai l’occhio…” : La prova del cuoco, Claudio Lippi fa uno strano complimento ad Elisa Isoardi: “Oggi hai l’occhio…” Anche la puntata de La prova del cuoco di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, si è aperta con una divertente gag tra Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Dopo aver salutato il pubblico presente in studio e quello a casa, la regina dei fornelli di Rai1 appena entrata in studio ha presentato, ovviamente, la giuria, prima di chiamare al ...

La prova del cuoco - Claudio Lippi : “Ho quasi avuto un collasso” : Claudio Lippi parla de La prova del cuoco e racconta: “Mi è venuto quasi un collasso quando…” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTV Claudio Lippi, co-conduttore de La prova del cuoco con Elisa Isoardi, che ha ripercorso alcune tappe significative della sua carriera parlando molto di questa nuova esperienza su Rai1. E a proposito della sua carriera, ricordando ...

La prova del cuoco : Elisa Isoardi corregge un errore a Claudio Lippi : Claudio Lippi commette un piccolo sbaglio a La prova del cuoco: Elisa Isoardi lo corregge E’ andata in onda oggi, lunedì 7 ottobre 2019, una nuova puntata de La prova del cuoco, con Elisa Isoardi e Claudio Lippi, tornati in video a partire dalle 12.00 dopo il ritardo di mezz’ora di venerdì scorso, causato dalla Santa Messa trasmessa dalla Basilica di Assisi per la festa di San Francesco. Nuova settimana, nuova sfida tra la squadra ...

Elisa Isoardi gelata da una frase di Claudio Lippi a La prova del cuoco : La prova del cuoco: Claudio Lippi fa una battutaccia ad Elisa Isoardi a La prova del cuoco Puntata più breve del solito quella de La prova del cuoco di oggi, venerdì 4 ottobre 2019, iniziata attorno alle 12.30 per via della Santa Messa in onore di San Francesco trasmessa da Assisi. E proprio all’inizio della diretta, appena entrata in studio sulle note della sigla, la padrona di casa Elisa Isoardi, dopo aver salutato e abbracciato alcuni ...