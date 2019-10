Ciclismo | l’UCI ufficializza l’elenco delle squadre World Tour per il 2020 Si aggiunge

Ciclismo - l’UCI intensifica i controlli sul doping tecnologico : troppi cambi di bici in corsa : Il tema del doping resta un’ingombrante ombra sul mondo del Ciclismo e negli ultimi anni i riflettori sono puntati sul cosiddetto doping tecnologico, ovvero quei cambiamenti meccanici illeciti che vanno a migliorare le prestazioni delle bici e di conseguenza anche quelle dei corridori. Come riportato da Tuttobiciweb, l’UCI ha deciso di intensificare i controlli in queste ultime gare della stagione, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni ...