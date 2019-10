Che cosa è successo a bordo della Sea-Watch 3

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Una donna racconta lo stupro subito con altre due ragazze: tutte e tre aspettavano un bambino, arrivavano dal Camerun e in Libia le hanno violentate, dopo che il giovane che aveva cercato di difenderle è stato ucciso. Un’altra ricorda un ragazzo bruciato vivo davanti ai suoi occhi. Un uomo a ciglio aciutto (ma poi non ce la fa a proseguire) spiega le torture patite in Libia, con una stanza riempita d’acqua in cui sono stati collocati elettrodi per ripetute scariche. Non sono però solo immagini e parole così drammatiche, quelle che compongono il film Sea-3, girato anaveOng che il 12 giugno scorso ha soccorso 53 naufraghi, e che per 21 giorni ha cercato invano un porto sicuro, fino a forzare l’approdo a Lampedusa speronando anche una motovedettaGuardia di finanza. Ci sono bambini grassocci che battono il cinque con il medico di, ci ...

