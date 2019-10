Celtic-Lazio 2-1 | Europa League 2019-2020 | biancocelesti sconfitti a Glasgow in rimonta

DIRETTA/ Celtic Lazio - risultato 1-1 - streaming tv : palo Correa - poi pari di Christie : DIRETTA Celtic Lazio streaming video e tv: orario, quote e risultato live del match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League.

Sfortuna - imprecisione ed un super Forster lasciano le briciole alla Lazio : beffa al Celtic Park [FOTO] : Celtic-Lazio live – Dopo la sconfitta all’esordio in Romania, la squadra biancoceleste si è subito ripresa andando a vincere in casa e in rimonta contro i francesi del Rennes. Adesso, trasferta non semplice in Scozia, nella tana del Celtic. In seguito al pari in rimonta contro l’Atalanta, Inzaghi cerca la strada della continuità. Si chiude bene, rischia quasi nulla, passa in vantaggio, sogna il colpaccio ma alla fine ...

LIVE Celtic-Lazio 2-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti lottano ma perdono immeritatamente! Forster e Jullien gelano Inzaghi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.00 LE PAGELLE DELLA LAZIO: Strakosha 5,5; Bastos 5,5, Vavro, 6,5 Acerbi 7; Lazzari, 7,5 Parolo 6, Leiva 7, Milinkovic 6,5, Jony 5,5 (dal 68′ Lulic 6); Caicedo 6,5 ( dal 85′ Cataldi 6,5), Correa 6,5 (dal 73′ Immobile 6). All. Inzaghi 6,5. 22.58 A breve le pagelle del match! 22.57 La Lazio perde immeritatamente 2-1 al Celtic Park contro il Celtic di Lennon, che con ...

Europa League - Celtic batte Lazio 2-1 : 22.52 Beffa anche per la Lazio in Europa League, battuta in rimonta (2-1) dal Celtic nel terzo turno di Europa League. Grande agonismo come ci si aspettava dagli scozzesi, Christie scheggia il palo al 17'. Ma la Lazio resiste bene e al 40' passa: perfetto contropiede con assist di Correa per Lazzari (primo gol in biancoceleste) che insacca.Nella ripresa Celtic all'attacco, ma non sembra trovare varchi. Palo esterno di Correa (65'), poco dopo ...

LIVE Celtic-Lazio 2-1 - Europa League in DIRETTA : Jullien gela i biancocelesti di testa! Finale infuocato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO TEMPO 95′ NON C’È PIU’ TEMPO! IL CELTIC BATTE LA LAZIO 2-1! Che partita a Glasgow in un Finale pazzesco degno dei match europei! 95′ FORSTER!!!!!! CHE PARATA DEL PORTIERE DEL CELTIC AGLI INCROCI DEI PALI! CHE TIRO DI CATALDI! CORNER! 95′ LA LAZIO RECLAMA PER UN RIGORE! EDOUARD RISCHIA! 94′ Ammonito anche Hayes che ha bisogno del fallo per ...

LIVE Celtic-Lazio 1-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti colpiscono un palo con Correa! Poi Christie fa esplodere Glasgow : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ MILINKOVIC-SAVIC! Grande palla di Lazzari con il cross basso per il serbo: tiro murato. 73′ Dentro Immobile, che segnato 11 gol in 11 partite, fuori Correa. 72′ La Lazio ha risposto in maniera positiva: prestazione tenace. 70′ Si canta al Celtic Park! Che atmosfera! Si accende il match. 69′ Ora sarà un finale tutto da vivere: il Celtic si dimostra sempre ...

LIVE Celtic-Lazio 0-1 - Europa League in DIRETTA : i biancocelesti amministrano il vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ Fa il suo ingresso in campo Lulic per Jony, autore di una discreta partita. Dentro anche Rogic per Elyounoussi! 65′ CORREA!!! PALO DELL’ARGENTINO!!! Grande chiusura di Acerbi, la palla giunge a Milinkovic-Savic che lancia Correa, che si supera con dei dribbling su Brown ma prende il palo in pieno! 63′ Sono 1300 i tifosi laziali che continuano a spingere! 62′ ...

LIVE Celtic-Lazio 0-1 - Europa League in DIRETTA : equilibrio spaccato al Celtic Park! Si riparte a Glasgow : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ Jony prova ad avanzare: intervento pazzesca di Brown, capitano dei The Bhoys. 52′ Il Celtic prova ad attaccare per vie centrali: bene Bastos e Vavro. 50′ La Lazio prova a gestire il pallone: i padroni di casa aspettano. 48′ Nessun cambio in entrambe le compagini! 46′ Si riparte al Celtic Park! INIZIO SECONDO TEMPO 21.49 La Lazio termina in vantaggio al Celtic ...