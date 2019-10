Catania | tangenti ai funzionari Anas per risparmiare sui lavori delle strade | “Me la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) “Qui me la sucano a me“. Nelle intercettazioni esclusive che andranno in onda a Piazzapulita, su La7, il comportamento di alcuni dipendenti dell’di, sicuri di non essere scoperti dagli inquirenti. Venti appalti pubblici sono finiti nella lente d’ingrandimento della Guardia di finanza in quello che è considerato, dalla Procura della Repubblica, un raffinato sistema di corruzione: mazzette dagli imprenditori aiper avere meno controlli suidi manutenzionee poter cosìsu materiali e costi. L'articoloaipersui: “Me la sucano qui a me”. Gli audio esclusivi a Piazzapulita proviene da Il Fatto Quotidiano.

