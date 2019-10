Castel Volturno | il Napoli riprende gli allenamenti | il report

Sky : il Napoli è arrivato a Castel Volturno. Visi stanchi ma grande soddisfazione : A Radio Kiss Kiss è intervenuto il giornalista Sky Francesco Modugno. Ha riferito che il Napoli è arrivato circa un’ora fa a Castel Volturno. Modugno riferisce che i calciatori sono sembrati Visibilmente stanchi, anche se la soddisfazione per la partita di ieri è alta. Oggi è prevista una seduta di defatigamento per chi ha giocato ieri e una seduta di allenamento normale per chi, invece, è rimasto a riposo in vista della partita contro la ...

SSC Napoli - Castel Volturno : problemi per Ancelotti - si fermano quattro azzurri. Il report : Napoli, il report dell’allenamento Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo in programma mercoledì in Austria per la terza giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente lavoro di possesso palla finalizzato alla fase offensiva, seguito da partita a campo ...

Gazzetta : Ibrahimovic parla del futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...

Gazzetta : Raiola a Castel Volturno - si è parlato anche del rinnovo di Insigne : La Gazzetta dello Sport scrive che sarebbe stato un colloquio a quattro quello che si è svolto nel tarda pomeriggio di ieri a Castel Volturno tra Ancelotti, Giuntoli, Mino Raiola e Insigne. L’argomento più intrigante è stato quello che ha riguardato il momento di Lorenzo Insigne. La discussione è avvenuta alla presenza dello stesso giocatore in un clima molto disteso. In effetti si è parlato della sua esclusione dalle gare colBrescia e con il ...

Napoli - domani a Castel Volturno ripresa allenamenti in vista della sfida contro il Verona : Napoli, domani a Castel Volturno la ripresa degli allenamenti per la sfida contro il Verona Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi da Carlo Ancelotti. Gli allenamenti saranno ripresi domani pomeriggio a Castel Volturno per preparare al meglio la prossima sfida contro il Verona, che si svolgerà sabato 19 ottobre alle ore 18. Durante la settimana si aggregheranno i vari nazionali che ...

Ancelotti chiama i nazionali – Subito a Castel Volturno : Kalidou Koulibaly, sbito dopo l’amichevole contro il Brasile, rientrerà in Italia per essere Subito a disposizione di Mr.Ancelotti. Koulibaly, sotto richiesta di Ancelotti sarà presente lunedì prossimo a Castel Volturno. Il tecnico azzurro ha richiesto di avere tutti i nazionali a disposizione il prima possibili per poter correggere il suo Napoli dopo le ultime uscite. Soprattutto a Torino, dove a sorpresa ha sperimentato il 4-3-3, ...

SSC Napoli - il report da Castel Volturno : out due azzurri : Napoli, report allenamento Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano la sfida contro il Torino per la settima giornata di Serie A in programma domenica alle ore 18. La squadra, sul campo 2, dopo una prima fase di riscaldamento ha svolto esercizi tecnici individuali. Successivamente partitina a porte piccole. Chiusura con partita a campo grande. Terapie per Mario Rui e Maksimovic. La squadra tornerà in campo ...

Grecia - non convocato Kostas Manolas : il centrale del Napoli resta a Castelvolturno : Grecia, non convocato Kostas Manolas: il centrale del Napoli non ci sarà nelle prossime sfide Convocati Grecia Manolas| Sorpresa per l’Italia e anche per il Napoli. Kostas Manolas, infatti, non è stato convocato dal commissario tecnico della Grecia per le sfide valide per la qualificazione a Euro 2020 contro Italia (12 ottobre) e Bosnia (15 ottobre). Il commissario tecnico John van’t Schip ha escluso calciatori del calibro del difensore ...

VIDEO – Castel Volturno - Mertens : siparietto con Starace per il caffè : siparietto caffè, Mertens e Starace Il Napoli torna a Castel Volturno. Allenamento in mattinata in vista del match contro il Genk. Il belga Dries Mertens si è divertito a riprendere il magazziniere Starace durante il rito del caffè. Ultime calcio Napoli. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche SSC Napoli, bollettino medico sulle condizioni di Maksimovic GRAFICO – Napoli, secondo in Europa ...

Sky – Castel Volturno - Napoli rifinitura pre Brescia in mattinata : Ancelotti decide un cambio di programma… : Castel Volturno dopo la rifinitura, Ancelotti concede qualche ora libera alla squadra Ultime calcio Napoli – Gli azzurri affronteranno domani al San Paolo il Brescia. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha rivelato le ultime notizie da Castel Volturno: “rifinitura in mattinata per il Napoli. Adesso è pranzo, poi Ancelotti lascerà qualche ora libera ai calciatori che torneranno stasera a Castel Volturno per il ...

Sky - Ugolini : “Castel Volturno - da valutare le condizioni di due azzurri : formazione diversa…” : Ugolini da Castel Volturno Massimo Ugolini, di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal centro sportivo del Napoli di Castel Volturno: “Da valutare le condizioni di Allan e Manolas che potrebbero aver recuperato. Probabile il ritorno di Mertens e Lozano con il belga che è con Llorente il più in forma. Nove Gol per il belga al Cagliari. Ci sarà Callejon insieme ad Insigne. Napoli che non sarà come quello di Lecce nella formazione ...

Edo De Laurentiis : “Vogliamo vincere - gruppo maturo con giocatori di qualità! Siamo in gara per lo scudetto. Castel Volturno? Speriamo in De Luca…” : Edo De Laurentiis intervista a Sky Sport Il vice presidente della SSC Napoli, Edo De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha parlato anche della corsa scudetto: “Siamo presenti da anni a Castel Volturno e Siamo favorevoli a iniziative sociali anche per sviluppare questo territorio. C’è bisogno di una riqualificazione quanto prima, Speriamo che grazie al presidente De Luca possa ...

