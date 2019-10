Cassa depositi e prestiti | Giovanni Gorno Tempini scelto come nuovo presidente dalle

Emergenza casa - da 20 anni in Cassa depositi c’è 1 miliardo : Regioni e Comuni litigano - i fondi restano bloccati (o spesi per altro) : Quasi 1 miliardo di euro, destinato alla realizzazione di case popolari, fermo da 20 anni sul conto corrente di Cassa Depositi e Prestiti. Mentre in Italia circa 650mila famiglie sono in attesa di una casa popolare. I soldi derivano dai cosiddetti fondi ex Gescal, ovvero dai contributi versati, nel secolo scorso, da centinaia di lavoratori che aderivano al cosiddetto programma Ina-casa e che gran parte delle Regioni italiane hanno fin qui ...