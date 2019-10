Caso Bellomo | gip archivia le indagini per molestie alle 4 studentesse

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Lavinia Greci Nonostante i "comportamenti poco consoni" dell'ex consigliere di Stato, il giudice milanese non ha ravvisato "elementi costituenti atti persecutori e di violenza privata".resta indagato a Bari Il giudice per lepreliminari di Milano, Guido Salvini, ha scelto dire l'indagine sull'ex consigliere di Stato, Francesco, accusato di stalking e violenza privata da quattro sue, tutte iscritte nella sede milanese della sua scuola di preparazione all'esame di magistratura "Diritto e Scienza". In base a quanto ricostruito dal gip, infatti, nei suoi comportamenti "non si ravvisano negli atti elementi costituenti i reati di atti persecutori e di violenza privata e di conseguenza deve essere accolta la richiesta dizione". Nel provvedimento, il gip scrive anche che "nessun comportamento volto a coartare la libertà morale ...

cristinaobber : Bellomo: archiviato il caso. tuttapposto. anziperniente. - Affaritaliani : Caso Bellomo, il gip archivia: “Suggerire il 'dress code' non è reato” - Affaritaliani : Caso Bellomo, il gip archivia: “Suggerire il 'dress code' non è reato” -