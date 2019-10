Previsioni astrologiche 25 ottobre : Capricorno capriccioso - Toro dubbioso : Venerdì 25 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno della Vergine, mentre Mercurio, Venere ed il Sole saranno sull'orbita dello Scorpione. Marte permarrà in Bilancia, così come Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario, nel frattempo Urano sosterà in Toro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Per la giornata sono favorevoli le Previsioni per Scorpione e Pesci, meno concilianti invece per Toro e ...

Oroscopo - classifica del mese di novembre : lavoro 'top' per Capricorno - Cancro romantico : Nel mese di novembre 2019 troveremo il Sole cambiare domicilio viaggiando dallo Scorpione al Sagittario, dove già staziona Giove. Venere passerà il giorno 26 dal Sagittario al Capricorno, dove vi sono anche Plutone e Saturno. Marte permarrà in Bilancia ed Urano farà altrettanto nel segno del Toro. Infine Nettuno stazionerà in Pesci ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Nel corso del penultimo mese dell'anno sono favorevoli le previsioni per ...

L'oroscopo di mercoledì 23 ottobre : Capricorno volitivo - Ariete fiero : Come un contenitore di emozioni e possibilità, L'oroscopo di mercoledì garantisce splendide sensazioni e intriganti opportunità, tutte da concretizzare in modo ambizioso, seguendo i consigli astrali dedicati a ciascun simbolo zodiacale. Essi dovranno sperimentare una capacità di entrare in simbiosi con il proprio io, potenziando i valori tradizionali e progredendo nelle sfere vitali con entusiasmo e consapevolezza. Di seguito le previsioni ...

Oroscopo 5 novembre : Gemelli carichi - Capricorno chiuso : Nella giornata di martedì 5 novembre, il Cancro sarà il segno favorito per le questioni d'amore, mentre sul fronte lavorativo saranno i Gemelli i più fortunati. Ancora sottotono i segni dello Scorpione e del Leone, i quali ritroveranno un pizzico di buonumore soltanto con il relax. Ottime prospettive di guadagno per i nativi della Bilancia. Di seguito, le previsioni segno per segno. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: avrete bisogno di ...

Oroscopo 21 ottobre : in arrivo emozioni per il Capricorno : Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Vediamo quali sono le previsioni astrologiche per amore, salute e lavoro per la giornata di lunedì 21 ottobre 2019. Di seguito le stelle da Ariete a Pesci. Da Ariete a Vergine Ariete: giornata in cui metterete i vostri sentimenti in discussione. Sentite l'esigenza di prendere delle soddisfazioni, presto potrete ottenerle. Nel lavoro cercate di essere prudenti, ma proponete le vostre ...

L'oroscopo del giorno 22 ottobre - 2ª sestina : martedì positivo per Capricorno e Aquario : L'oroscopo del giorno 22 ottobre 2019 mette sotto analisi ancora una volta l'Astrologia applicata ai settori relativi all'amore e al lavoro. A dare soddisfazione (si spera!) o a portare ansia, sono le nuove previsioni di martedì, in questo contesto incentrate solo sui sei simboli astrali rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco. Pertanto massima attenzione in questo caso dedicata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, ...

Oroscopo del 20 ottobre : rallentamenti lavorativi per il Capricorno : Si chiude la terza settimana del mese di ottobre. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 20 ottobre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere alcuni momenti di tensione in amore. Per lo Scorpione belle le emozioni che arriveranno nel lavoro. Ariete: in amore Luna dissonante che porta qualche momento in più di tensione, attenzione nelle storie di lunga data. Nel lavoro c'è molta agitazione, la giornata nel ...

Oroscopo novembre - Capricorno : forti in ambito lavorativo : Per voi nativi del segno del Capricorno, questo novembre vi regalerà molti profitti di stampo economico, progetti che andranno a buon fine e molta energia da impiegare su ogni fronte. L'unica pecca di questo mese riguarderà l'amore e i sentimenti, con un calo drastico dell'intesa sia di coppia che familiare. ...Continua a leggere

Oroscopo del week end 19 e 20 ottobre : Bilancia irritabile - nuovi legami per il Capricorno : Il fine settimana è finalmente arrivato, vediamo quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per le giornate di sabato 19 e domenica 20. Saranno due giornate positive per il Capricorno, per il quale si presagisce un quadro astrale positivo, che favorisce gli incontri e i nuovi legami. Al contrario saranno 48 ore di tensione per la Bilancia e per il Sagittario, costretto a prendersi una pausa dagli impegni, a causa della stanchezza fisica ...

L'oroscopo del 18 ottobre : per il Capricorno recupero nei sentimenti : Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Siamo giunti al 18 ottobre 2019, giornata che anticipa il weekend e che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete vivere maggiori momenti di stanchezza. Per il Sagittario ritardi nel lavoro. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: in amore c'è un po' di stanchezza che crea tensioni, in questo periodo potrà nascere qualche discussione. Nel lavoro si torna protagonisti, è ...

Previsioni astrologiche 19 ottobre : finanze 'flop' per Capricorno - Ariete taciturno : Sabato 19 ottobre 2019 troveremo la Luna ed il Nodo Lunare stazionare nel segno del Cancro, mentre Mercurio e Venere saranno sull'orbita dello Scorpione. Marte ed il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro come Giove nel segno del Sagittario e Nettuno stabile in Pesci. Ariete taciturno Ariete: silenziosi. La voglia di comunicare potrebbe ...

Capricorno : Le prossime settimane saranno un periodo favorevole per organizzare alcuni incontri ad alto livello tra il tuo corpo, la tua mente e la tua anima. Potresti anche inscenare uno stravagante congresso-festival o festival-congresso. I presagi astrali... Leggi

L'oroscopo dell'amore per i single - 16 ottobre : Capricorno ambizioso - Gemelli distratto : L'oroscopo dell'amore per i single di mercoledì punta un riflettore sui desideri amorosi di ciascun segno zodiacale, elargendo dei consigli utili per barcamenarsi nelle intricate faccende del cuore. Venere e Mercurio dallo Scorpione elargiscono amore e lo fanno in modo razionale, proponendo delle brillanti idee per raggiungere le proprie mete sentimentali. Buone nuove anche per Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro nelle previsioni astrali ...

L'oroscopo di mercoledì 15 ottobre : Capricorno magnifico - Bilancia intraprendente : Durante la giornata di mercoledì 15 ottobre, i nativi Toro saranno piuttosto sereni e con la mente aperta, pronti a nuove esperienze, mentre per Leone si aprirà un periodo più difficile per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma comunque con dei buoni guadagni. La Luna in opposizione ai nativi Scorpione porterà molta sensualità ai nativi del segno, mentre Bilancia sarà particolarmente intraprendente. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...