Capello contro Zaniolo | la madre interviene | “sono senza parole” FOTO

Capello distrugge l’Inter - parole pesantissime contro i nerazzurri : “non si è visto un gioco - mi aspettavo di più” : L’esordio in Champions dei nerazzurri non è piaciuto per niente all’ex allenatore friulano, che ha espresso bacchettato l’atteggiamento della squadra di Conte Brutto esordio per l’Inter in Champions League, i nerazzurri infatti sono stati bloccati sull’1-1 a San Siro dallo Slavia Praga, rischiando addirittura la debacle interna. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione sottotono che non ha convinto affatto Fabio ...