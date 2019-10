Cameretta anni Novanta con vista

Fonte : wired

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Com’era la vita degli adolescenti americani negli? Il progetto Teenagers in Their Bedroom della fotografa Adrienne Salinger tenta di dare una risposta attraverso una nostalgica operazione documentaristica che l’ha portata a pubblicare vecchi scatti realizzati tra il 1990 e il 1996. Le foto, catturate con una fotocamera analogica 4×5, forniscono con precisione il contesto storico, geografico ma soprattutto culturale che definisce l’individualità dei protagonisti, fotografati con spontaneità nel disordine del loro ambiente domestico. Le camere da letto, con i poster, i libri, gli oggetti e i vestiti sparpagliati, restituiscono l’essenza di un decennio segnato – tra le altre cose – dai miti del grunge, di Beverly Hills 90210 e Jurassic Park: ed è un decennio tornato molto di moda, come vi sarete certamente accorti. Date sfogo alla vostra nostalgia sfogliando ...

