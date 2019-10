Calcio Femminile – Sui social il lieto annuncio | Alex Morgan presto mamma di una

Fonte : sportfair

(Di giovedì 24 ottobre 2019)! La campionessa del mondo didarà alla luce la sua prima figlia nel 2020 Arriva daiuna fantastica notizia che riguarda: la 30enne attaccante della Nazionale statunitense di, campione del mondo in Francia la scorsa estate, ha annunciato che diventeràmadre. La calciatrice ha postato sui suoi profilidelle dolcissimi foto che la ritraggono in compagnia di suo marito e di un quadretto nero con la scritta: “femminuccia, aprile 2020“. “Siamo già innamorati di lei e ancora non l’abbiamo nemmeno conosciuta. In arrivo un nuovo membro nella famiglia Carrasco“, ha scritto suila campionessa del mondo pronta a dare alla luce la sua prima figlia a tre mesi da Tokyo 2020. Visualizza questo post su Instagram We are already in love and we ...

juventusfc : Andrea Agnelli: «Il calcio femminile è in grande crescita: lo confermano gli eventi come la partita all’Allianz Sta… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Abbiamo costruito una grandissima struttura di calcio femminile, con una squadra capace in due ann… - Gazzetta_it : Calcio femminile @alexmorgan13 completa un 2019 da favola: presto sarà madre di una bimba -