Calcio a 5 | Qualificazioni Mondiali 2020 | Italia | rimonta e 3-3 con la Bielorussia

LIVE Italia-Bielorussia 3-3 Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : gli azzurri riacciuffano i bielorussi a tempo scaduto - grazie al gol di Merlim. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00’00 FINSCE QUI: E’ 3-3 00’03 MIRACOLO DI MAMMARELLA SULL’ULTIMA OCCASIONE: l’estremo difensore respinge sul tiro a botta sicura di Rogovik. 00’22 MERLIIIIIIIIIIM 3-3 ITALIA: GRANDE SCHEMA DEGLI azzurri, CON IL NUMERO 10 CHE INFILA CON UN TIRO DI PUNTA LA PORTA DIFESA DA CHURYLIN 00’28 Entra ora Marcelinho, mentre Musumeci viene toccato duro in mezzo ...

LIVE Italia-Bielorussia Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : gli azzurri di Musti vogliono cominciare subito col piede giusto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 20.00 Eboli è pronta a spingere gli azzurri al successo all’esordio in questo Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 h 19.55 Arrivano i quintetti ufficiali delle due squadre: ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Romano, Marcelinho, Merlim, Cavinato, Fusari, De Luca, Musumeci, De OLIVEira, Canal, Cesaroni, Ugherani, Molitierno. CT Alessio Musti BIELORUSSIA: Churylin, Silivonchik, ...

LIVE Italia-Bielorussia Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : debutto azzurro a Eboli - serve una vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-Bielorussia – La presentazione di Italia-Bielorussia Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, primo incontro del Main Round delle Qualificazioni ai Mondiali 2020 di calcio a 5. Ad Eboli gli azzurri di Alessio Musti andranno a caccia del successo per iniziare con il piglio giusto il proprio percorso iridato. L’Italia ha aperto un nuovo ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : Italia-Bielorussia - gli azzurri vogliono vincere all’esordio ad Eboli : Il conto alla rovescia sta per terminare e la Nazionale italiana di Calcio a 5 è pronta per iniziare la propria avventura nel Main Round di Qualificazione ai Mondiali 2020, la cui fase finale si terrà in Lituania. Gli azzurri, però, dovranno sposare la politica dei piccoli passi e quindi cercare di centrare la qualificazione all’Elite Round (si qualificano le prime due compagini di ogni raggruppamento). Si inizierà al PalaSele di Eboli ...

Calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 : Italia-Bielorussia. Programma - orari e tv : Il turno principale della qualificazione al Mondiale 2020 di Calcio a 5, che si svolgerà in Lituania dal 12 settembre al 4 ottobre 2020, è finalmente ai nastri di partenza. Questa settimana è infatti dedicata alla prima fatica delle squadre europee che tenteranno di avanzare verso il prossimo turno, chiamato élite, nel quale si sfideranno le migliori 16. L’Italia del CT Alessio Musti sarà impegnata nella prima sfida domani, giovedì 24 ...