?Brexit | Johnson pronto a convocare elezioni per il 12 dicembre

Brexit - Johnson chiede elezioni il 12/12 : 19.14 Il premier britannico, Boris Johnson, chiederà ai parlamentari di sostenere la sua richiesta di elezioni anticipate il 12 dicembre. Lo ha annunciato in un'intervista alla Bbc dopo una riunione del Consiglio di gabinetto. I premier conservatore ha aggiunto di essere pronto a dare più tempo alle Camere per analizzare il pacchetto di leggi attuative sull'uscita dall'Ue, il Withdrawal Agreement Bill (il cui iter sprint è stato respinto da ...

Brexit - Johnson propone nuove elezioni il 12 dicembre : Il premier britannico ha aggiunto di essere pronto a dare più tempo alle Camere per discutere sulla ratifica dell’accordo da lui raggiunto con Bruxelles sulla Brexit

Johnson : elezioni il 12 dicembre Brexit - Boris tenta lo showdown : Boris Johnons intende proporre al Parlamento la convocazione di elezioni anticipate nel Regno Unito per il 12 dicembre prossimo. Lo ha detto lui stesso alla Bbc dopo una riunione del Consiglio di gabinetto. Il premier conservatore ha aggiunto di essere pronto a dare... Segui su affaritaliani.it

Brexit - Boris Johnson pronto a convocare elezioni per il 12 dicembre : Il premier britannico Boris Johnson presenterà lunedì 28 ottobre una mozione per la convocare elezioni a dicembre. Il voto dell’aula sarà il 29 ottobre

Brexit - scambio di accuse Johnson-Corbyn : 13.52 Botta e risposta fra il premier Johnson e il leader di opposizione laburista Corbyn, al Question Time sulla Brexit. Johnson ha accusato Corbyn di volere fustrare la Brexit e di puntare a "un 2° referendum", mentre si era impegnato a "rispettare l'esito" del 2016. Corbyn ha insistito sui contenuti dell'accordo raggiunto da Johnson: creerebbe confini col N.Irlanda e aprirebbe le porte alla deregulation su lavoro,ambiente,sanità. I due si ...

Caos Brexit - e ora? Cosa succede dopo il nuovo flop di Johnson alla Camera : Il premier britannico ha incassato una nuova battuta d’arresto in Parlamento: sì al suo accordo, ma no all’iter acccelerato per mandarlo in porto entro il 31 ottobre. Come si è arrivati fin qui, che Cosa succede ora

CAOS Brexit/ Amici - avversari - trappole - elezioni : i dilemmi di Boris Johnson : Sì all'accordo BREXIT, ma no ad un iter rapido della legge che lo implementa. Rimane lo scenario di una uscita "hard". Cosa succede adesso

Caos Brexit - arriva il primo sì a Johnson ma chiederà una proroga alla Ue Video : alla Camera dei Comuni è approdato il testo dettagliato del divorzio tra Londra e Bruxelles ma non passa la mozione sul calendario dei lavori parlamentari necessario a rispettare la scadenza di fine mese

Johnson sconfitto ancora ai Comuni. L'Ue prepara il rinvio della Brexit al 31 gennaio : Brexit rinviata: la scadenza del 31 ottobre non esiste più, sfumata in una giornata al cardiopalma a Londra. Prima Westminster approva per la prima volta dall’inizio della storia Brexit l’accordo stipulato da Boris Johnson con l’Ue: 329 sì contro 299 no, la prima vittoria parlamentare in assoluto per il governo Johnson e il primo sì all’uscita del Regno dalla Ue. Ma l’entusiasmo dura ...

Brexit - il Parlamento approva il pacchetto ma boccia l’iter sprint chiesto da Johnson per arrivare all’uscita dall’Ue il 31 ottobre : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato la mozione presentata dal governo di Boris Johnson per imporre un iter sprint al completamento del processo di ratifica dell’accordo sulla Brexit, processo avviato oggi con l’approvazione in prima lettura del pacchetto di leggi attuative del Withdrawal Agreement Bill. Lo stop sui tempi rappresenta un duro colpo per il premier Tory e rischia di far svanire il suo obiettivo di un’uscita concordata ...

Brexit - Johnson e l'ultimatum ai parlamentari : I nodi nel Regno Unito sono pronti a venire al pettine e le elezioni anticipate diventano sempre più concrete, anche se il premier Boris Johnson è convinto di aver trovato la soluzione allo sgambetto che gli è stato fatto la settimana scorsa.Sabato la Camera dei Comuni ha approvato con 322 sì e 306 no il cosiddetto emendamento Letwin che dà il via libera alla Brexit per il 31 ottobre 2019 a patto che venga prima approvato il pacchetto di ...

Scozia e Galles contro la Brexit di Johnson : è dannosa : BoJo rischia di spaccare il Regno. Dopo le rimostranze dell’Irlanda del Nord arrivano anche quelle del premier del Galles, Mark

Rinvio Brexit. Boris Johnson è ko e punta ad elezioni entro dicembre : Incapace di ammettere la sconfitta. Boris Johnson è pronto a scartare il suo stesso accordo di Brexit e a convocare

Brexit : Johnson - elezioni prima di Natale se il Parlamento blocca il mio accordo : In caso di un nuovo stop del Parlamento, il primo ministro britannico Boris Johnson scarterà il suo stesso accordo di Brexit e convocherà elezioni «entro dicembre»