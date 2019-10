Bologna | nel carcere della Dozza il primo cinema aperto a detenuti e cittadini liberi

Strage di Bologna : la maschera facciale non è di Maria Fresu. Nella bara il suo Dna non c’è : I resti trovati Nella bara di Maria Fresu nel corso dell’esumazione disposta dalla Corte d’Assise di Bologna appartengono a due Dna femminili differenti ma non alla mamma sarda, tra le vittime della Strage di Bologna. È quanto emerge dalla perizia integrativa depositata dal perito esplosivista Danilo Coppe, che risponde ai quesiti posti dalla Corte d’Assise di Bologna che sta processando l’ex esponente dei Nar, Gilberto Cavallini per concorso ...

Strage di Bologna - depositata perizia integrativa : la maschera facciale non è di Maria Fresu. Nella sua bara due Dna femminili - ma il suo non c’è : È stata depositata dal perito esplosivista Danilo Coppe la perizia integrativa che risponde ai quesiti posti dalla Corte d’Assise di Bologna che sta processando l’ex esponente dei Nar, Gilberto Cavallini per concorso Nella Strage del 2 agosto 1980 alla stazione. Il documento peritale, elaborato da Coppe e dal colonnello dei carabinieri Adolfo Gregori, Comandante della Sezione di chimica, esplosivi ed infiammabili dei Ris, integra anche la ...

Costa Concordia - la superstite Antonella Bologna : “Giuseppe Girolamo è morto dopo aver salvato la vita a me e ai miei figli” : Indimenticabili e tragiche le immagini della nave da crociera Costa Concordia, mentre colava a picco, dopo essersi incagliata, il 13 gennaio 2012 vicino l’Isola del Giglio in Toscana per una manovra folle che causò la morte di 32 persone. A “Italia Sì” è stata ospite, una delle superstiti: Antonella Bologna, che quel giorno orribile era a bordo con il marito e i due figli. La famiglia si è salvata grazie al gesto eroico del 30enne Giuseppe ...

VIDEO Juventus-Bologna 2-1 - highlights e sintesi della partita : decisivo Pjanic nella ripresa : Nell’anticipo delle ore 20.45 dell’ottava giornata della Serie A di calcio la Juventus supera, non senza soffrire, il Bologna per 2-1 grazie alle reti di Cristiano Ronaldo al 19′ e Pjanic al 54′, inframmezzate dal momentaneo pari di Danilo, in gol al 26′. Bianconeri sempre in testa alla classifica di Serie A. highlights Juventus-Bologna 2-1 IL VANTAGGIO DI CR7 via @VIDEOGoalsHD pic.twitter.com/a4vav0lH2h — ...

Juventus-Bologna - Cristiano Ronaldo da record : Agnelli consegna una maglia speciale per i 700 gol : Cristiano Ronaldo celebrato da Andrea Agnelli: il portoghese riceve una maglietta per il record dei 700 gol in carriera Serata scoppiettante all’Allianz Stadium, dopo un caloroso benvenuto a Sinisa Mihajlovic, gli applausi dei tifosi torinesi sono stati tutti per Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha infatti consegnato a CR7 una maglietta speciale, per celebrare il record di 700 reti in carriera ...

Bologna. Torre degli Asinelli : lavori alla cella campanaria e al sistema di parafulmine : Dal 21 al 25 ottobre la Torre degli Asinelli rimarrà chiusa al pubblico per alcuni interventi di restauro e manutenzione

Diabolik - Clerville esiste davvero : a Bologna le prime foto dalle riprese con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea : Diabolik Manetti Bros, Bologna diventa Clerville Clerville esiste per davvero. Dopo il breve passaggio a Courmayeur, le riprese di Diabolik per la regia dei Manetti Bros si sono spostate a Bologna. ...

LIVE Pesaro-Virtus Bologna 48-70 - Serie A basket in DIRETTA : gli emiliani devono solo amministrare nell’ultimo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 53-77 Preciso ai liberi Pajola. 53-75 Palleggio, arresto e tiro dalla media di Zanotti. 51-75 Si prende un altro tiro Weems e fa bene. 51-73 Risponde Barford da oltre l’arco. 48-73 Tripla a segno per Weems. INIZIATO L’ULTIMO QUARTO. 48-70 Finito il terzo periodo. 48-70 Gioco da tre punti di Miaschi. 45-70 1/2 dalla lunetta per Mussini. 44-70 Rimbalzo offensivo e canestro di ...

LIVE Pesaro-Virtus Bologna 35-54 - Serie A basket in DIRETTA : gli emiliani scappano via nel secondo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-54 Antisportivo ad entrambi, finito il primo tempo. 35-54 Scintille tra Barford e Hunter per un brutto fallo del giocatore di Pesaro. 35-54 1/2 per Teodosic a cronometro fermo. 35-53 Due liberi a segno per Drell. 33-53 Grande tripla dal palleggio e senza ritmo di Drell. 30-53 Hunter al centro si fa trovare pronto da Ricci e appoggia. 30-51 Pusica fa 2/2 ai liberi. 28-51 Altro contropiede ...

LIVE Pesaro-Virtus Bologna 19-25 - Serie A basket in DIRETTA : Teodosic regala spettacolo nel primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-39 Gamble si allunga bene e segna con il semigancio battendo Chapman. 26-37 Markovic pescato dal solito Teodosic non può sbagliare da tre! La Virtus scappa via, timeout Pesaro. 26-34 TEODOSIIIIC!! Doppia finta che manda al bar Eboua e penetrazione vincente. 26-32 Teodosic si alza dai 7 metri e mette a referto una tripla da campione. 26-29 Chapman segna con fallo, sbaglia il libero ma la ...

Diabolik - Clerville esiste davvero : a Bologna le prime foto dalle riprese con Luca Marinelli - Miriam Leone e Valerio Mastandrea : Diabolik Manetti Bros, Bologna diventa Clerville Clerville esiste per davvero. Dopo il breve passaggio a Courmayeur, le riprese di Diabolik per la regia dei Manetti Bros si sono spostate a Bologna. ...

Prezzi dei biglietti in prevendita per Eric Clapton in Italia - a Milano e Bologna nel 2020 : Eric Clapton in Italia, a Milano e Bologna nel 2020. Dopo le prevendite in anteprima per un ristretto gruppo di utenti, i biglietti per i due concerti sono in vendita su TicketOne, sia online che via call center e nei punti vendita autorizzati di tutto la penisola. Due le date del tour di Eric Clapton in Italia il prossimo anno: il 6 giugno 2020 sarà al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e l'8 giugno 2020 all'Unipol Arena di Casalecchio di ...

Basket - 3a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus inarrestabile! Bologna batte Venezia nel posticipo : La Virtus Bologna non si ferma più e vince anche la terza partita consecutiva del suo inizio di stagione. E’ la grande notte di Milos Teodosic (22 punti per il serbo), che trascina alla vittoria nel posticipo la squadra di Djordjevic contro la Reyer Venezia per 75-70. Ai campioni d’Italia in carica non bastano i 16 punti di Mitchell Watt e Venezia resta così con soli due punti in classifica. E’ una Reyer strepitosa ad inizio ...

Basket - 3a giornata Serie A 2019-2020 : Virtus inarrestabile! Bologna batte Venezia nel posticipo : La Virtus Bologna non si ferma più e vince anche la terza partita consecutiva del suo inizio di stagione. E’ la grande notte di Milos Teodosic (22 punti per il serbo), che trascina nel posticipo la squadra di Djordjevic contro la Reyer Venezia per 75-70. Ai campioni d’Italia in carica non bastano i i 16 punti di Mitchell Watt e Venezia resta così a solo due punti in classifica. E’ una Reyer strepitosa ad inizio partita. Daye è ...