Bolivia, Morales si proclama vincitore

Il capo dello statono, Evo, si ètodopo il primo turno delle elezioni presidenziali. A scrutinio quasi completato,ha ottenuto il 47%, almeno 10 punti in più rispetto allo sfidante Carlos Mesa, esponente del centrodestra Nei giorni scorsi, l'annuncio della possibile vittoria diin base a proiezioni non ufficiali, ha scatenato le proteste dell'opposizione che è scesa in piazza, assaltando le sedi elettorali di 9 città.aveva denunciato un tentativo di colpo di Stato.(Di giovedì 24 ottobre 2019)