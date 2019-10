Berlusconi | Salvini non ha preso soldi da Mosca | me l’ha detto Putin

Fonte : blogo

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Silviotorna sul cosidRussiagate italiano, ovvero sulla vicenda del presunto finanziamento russo al Carroccio che si sarebbe dovuto concretizzare, secondo i pm, per il tramite del leghista Gianluca Savoini, indagato per corruzione internazionale. Lunedì Report ha rivelato nuovi retroscena sulla vicenda che hanno fatto arrivare da più parti nuove richieste di chiarimenti alla Lega. Fabio Fazio: 'Incredibile che dopo puntata di Report non succeda niente' (VIDEO) Il conduttore fa riferimento all'inchiesta sui rapporti tra Lega e Russia "Credo chelo abbia già. Ovvero, ha'io non ho ricevuto nessun sostegno finanziario dalla Russia'. A me questo è stato confermato personalmente dal presidente Vladimir" haa RaiNews in una intervista registrata ...

