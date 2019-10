Bce | Draghi | “Un mio futuro in politica? Non lo so | chiedetelo a mia moglie”

Il discorso di addio alla Bce di Mario Draghi : “Non ho rimpianti” : Il presidente uscente della Bce Mario Draghi nel suo ultimo discorso difende le scelte fatte e lascia dei suggerimenti a chi verrà dopo di lui: "L'Eurotower resta pronta a modificare tutti i suoi strumenti monetari per far risalire l'inflazione. È necessaria una politica accomodante ancora a lungo" ha detto e in conclusione ha confidato: "Non ho rimpianti"Continua a leggere

Bce - ultima conferenza stampa di Draghi : “Gli effetti negativi dei tassi sottozero? Più che compensati da quelli positivi” : I “miglioramenti nell’economia hanno più che compensato gli effetti negativi” dei tassi sottozero. Durante la sua ultima conferenza stampa da numero uno della Banca centrale europea, a otto anni dal suo arrivo all’Eurotower e poco più di sei da “whatever it takes” che lo ha fatto definire salvatore dell’euro, Mario Draghi ha difeso l’ultimo pacchetto di misure annunciato il mese scorso. Che, oltre a un nuovo ...

Draghi : politica Bce ultra-accomodante a lungo. Qe al via il 10 novembre. La diretta : È il giorno dell’ultima conferenza stampa di Mario Draghi alla guida del direttivo Bce, dopo 8 anni al timone e prima di lasciarlo dal 1° novembre a Christine Lagarde, ex direttore del Fondo monetario internazionale

Ultimo Direttivo Bce per Mario Draghi. Tassi invariati - Qe da novembre : Ultimo Consiglio Direttivo della Bce per Mario Draghi, che dal 1° novembre consegna la presidenza a Christine Lagarde. Al termine, in un comunicato, Eurotower rende noto di aver lasciato i Tassi d’interesse invariati: il tasso principale resta fermo allo zero, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,50%. Conferme anche sul fronte della forward guidance, come stabilito a settembre, sparisce il ...

Come cambierà la Bce dopo l'addio di Draghi : Milano. Piazza Affari e le Borse europee sono tutte positive stamattina in attesa dell'ultima conferenza di Mario Draghi, Come presidente della Bce, nonostante i dati dell'indice Pmi manifatturiero del quarto trimestre di quest'anno indichino che l'economia dell'Eurozona è rimasta vicino alla zona d

Bce - l’addio di Draghi e il fuoco amico dei mercati : Anche l'alleato tradizionale del presidente della Bce esprime dubbi sull'efficacia del nuovo Qe e dei tassi negativi. I timori. Un sondaggio di Bank of America rivela che l'impotenza delle banche centrali è il secondo maggior rischio percepito dai gestori

Bce - Draghi chiuderà il mandato difendendo Qe2 e taglio dei tassi : Sarà l’ultima riunione sotto la guida di Mario Draghi, quella di ottobre. La più amara, forse: nelle scorse settimana una parte (non maggioritaria) del consiglio ha espresso pubblicamente la propria contrarietà al piano di stimoli varato a settembre

Bce - la rivincita di Draghi : «L’euro mai così popolare» : La lezione alla Cattolica. Il presidente Eurotower attacca il populismo e difende la virtù del coraggio. Ottimista sull'Europa: «Oggi a essere messo in discussione è chi dubitava»

Mario Draghi : “La Bce ha agito per la crescita. Euro mai così popolare” : "L'Euro è popolare come mai prima d'ora e il sostegno all'Unione Europea è ai massimi dai tempi della crisi", ha dichiarato Mario Draghi - insignito della laurea honoris causa dall'Università Cattolica di Milano - in quella che si annuncia come una delle sue ultime uscite pubbliche da presidente della Bce,Continua a leggere

Il coraggio della competenza. L'ultima lezione di Draghi da presidente della Bce : Pubblichiamo il testo integrale dell'intervento di Mario Draghi, presidente della Bce, in occasione del conferimento della Laura honoris causa in Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Policy making, responsabilità e incertezza Fra poche settimane si concluderà il mio mandato di Presi

Bce - sei ex banchieri centrali contro Draghi : “Protegge i Paesi altamente indebitati e priva i giovani di investimenti sicuri che rendano” : Dopo gli attacchi arrivati da banche e assicurazioni tedesche, la politica espansiva della Bce di Mario Draghi finisce anche nel mirino della vecchia guardia dell’Eurotower. “Da ex banchieri centrali e cittadini europei assistiamo con crescente preoccupazione all’attuale modalità di crisi della Bce”, si legge nel documento due pagine firmato tra gli altri dall’ex capo economista della Bce, Juergen Stark. “Il sospetto” è ...

Alla Bce finisce l’era Draghi : qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde? : “Draghi, Falchi e colombe – L'Euro e l'Italia 2011-2019” , è questo il titolo del saggio in cui Donato Masciandaro e Alberto Orioli ripercorrono gli otto anni dell'”italiano” che ha guidato la Banca centrale europee

