Basket | Rick Pitino potrebbe allenare la Grecia | con un occhio alle vicende del

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Rimbalza dal mondo del giornalismo dell’Est (il lituano Donatas Urbonas, ma anche Sportime) una notizia destinata a far discutere il mondo della pallacanestro europea:, dopo l’esperienza al Panathinaikos dello scorso anno, sarebbe in trattativa con la Nazionale della, che ha lasciato soltanto ricordi positivi nel club ateniese, sarebbe pronto a costruire il gioco attorno a Giannis Antetokounmpo, in vista del torneo Preolimpico in cui ladovrà cercare la qualificazione a Tokyo 2020, dopo la non esaltante avventura ai Mondiali, dove la sconfitta contro il Brasile ha pregiudicato tutto il cammino degli ellenici. Sullo sfondo, però, ci sarebbe anche un’altra opzione: un ritorno al Panathinaikos, qualora l’andamento dei risultati in Eurolega non si dovesse dimostrare all’altezza della situazione sotto coach Pedoulakis.è una ...