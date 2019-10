Basket | Eurolega 2019-2020 | Efes vince il big match con il Real | ancora bene anche

Basket - Eurolega 2019-2020 : super sfida al Forum! L’Olimpia Milano attende il Fenerbahce : E’ un’Olimpia Milano finora a due facce: bella in Europa e brutta in campionato. Alle vittorie con Zalgiris e Panathinaikos si sono unite anche le sconfitte in campionato con Brindisi e Cremona. La sensazione è quella che la testa della squadra di Ettore Messina sia più focalizzata attualmente sull’Eurolega, che domani sera presenta all’Armani Exchange una sfida dal grandissimo fascino. Al Forum arriva infatti il Fenerbache, una ...

Basket - Eurolega : Olimpia Milano-Fenerbahce. Su che canale vederla in tv e streaming. Orario e programma : La lunga settimane di coppe europee del Basket si concluderà domani (venerdì 25 ottobre) alle 20.45, quando al Forum di Assago arriverà la corazzata Fenerbahce. Uno dei match più attesi della stagione che peserà la squadra di coach Ettore Messina ancora alla caccia delle miglior sensazioni. Il Fenerbahce, infatti, è una delle principali candidate al successo finale, ma quest’anno Milano è cresciuta molto e domani affronterà il primo ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : sconfitte esterne per Venezia e Schio : Due sconfitte per le squadre azzurre nella seconda giornata della fase a gironi di Eurolega femminile 2019-2020, entrambe in trasferta: Venezia perde con le turche di Cukurova, Schio con Kursk, una delle favorite per il successo finale. GELECEK KOLEJI CUKUROVA-UMANA REYER Venezia 86-81 Prima metà gara in cui le lagunari sono sempre avanti nel punteggio, il primo quarto lo terminano sul 18-14 e nel secondo arrivano ad avere anche 14 lunghezze di ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Barcellona ed Efes si confermano potenze assolute. Fatta la storia per lo Zenit San Pietroburgo : La lunga settimana di coppe europea nel Basket si è chiusa questa sera, venerdì 18 ottobre, con le ultime tre partite di Eurolega 2019-2020. In campo sono scese due corazzate come Anadolu Efes e Barcellona che hanno portato a casa il successo non senza fatiche. La sorpresa della serata, però, è arrivata dalla Grecia dove lo Zenit San Pietroburgo ha conquistato il suo primo successo della storia in Eurolega al Pireo di Atene. Olympiacos ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : i risultati di giovedì 17 ottobre. Nando De Colo maestoso : 39 punti! Lo Zalgiris sorprende il Real Madrid : Si è conclusa un’intensissima prima parte della terza giornata di Eurolega, con ben sei partite in campo in questo giovedì. Una sola la vittoria in trasferta, ed è proprio quella che riguarda l’Italia più da vicino, poiché a conseguirla è l’Olimpia Milano a OAKA, casa del Panathinaikos, per la seconda stagione consecutiva. Questa, però, verrà ricordata, e lo vedremo tra poco, come la notte di un meraviglioso Nando De ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Moraschini è glaciale dalla lunetta e l’Olimpia Milano espugna l’OAKA : Trionfa l’Olimpia Milano all’OAKA di Atene, al termine di una partita emozionantissima contro il Panathinaikos. Sfida punto a punto per quaranta minuti tra due delle squadre più titolate nella storia del Basket europeo. Calathes incanta, ma Micov risponde colpo su colpo e, alla fine, la decide Riccardo Moraschini, glaciale dalla lunetta dopo essersi conquistato i due liberi decisivi. Parte forte l’Olimpia con uno Scola ispirato ...

Basket - Eurolega femminile 2019-2020 : Schio debutta con la vittoria - battuto nel finale l’Arka Gdynia 51-47 : Esordio vincente per il Famila Schio nel primo turno della lunga regular season di Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent supera con il punteggio di 51-47 le polacche dell’Arka Gdynia, partendo così in maniera positiva nella massima competizione europea. Ottima la prima parte di gara di Sandrine Gruda, che chiude a quota 16 punti, ma nel finale è Eva Lisec a risultare decisiva con i suoi 10 e 10 rimbalzi, senza ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 78-79 Moraschini dalla lunetta gela OAKA. Grande vittoria milanese : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito e restate con OA Sport. 18 punti per uno straordinario Vlado Micov e 17 per Luis Scola. Al Pana non bastano i 23 di Calathes E’ una vittoria importantissima per Milano e che può segnare la svolta nella stagione dell’Olimpia. Ha vinto Milano una partita incredibile e con un finale da brividi. Decisivi due liberi di Riccardo Moraschini ad otto secondi dalla ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : ultimi cinque minuti di fuoco ad OAKA (68-67) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-67 BROOOOKS! TRIPLAAAA! Milano risorge da un momento bruttissimo. 68-64 MICOOOOV! Una tripla da campione. 68-61 Vola a schiacciare Wiley. Esplode OAKA. Il Panathinaikos è in pieno controllo ora. Mitoglu con una stoppata clamorosa su Rodriguez 66-61 Dentro anche il libero supplementare. Parziale di 9-0 del Pana, con Milano in crisi nera ora in attacco. 65-61 Wiley vola ancora a rimbalzo e ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vantaggio milanese a fine terzo quarto (57-61) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65-61 Wiley vola ancora a rimbalzo e segna con il fallo di Scola. Settimo rimbalzo in attacco dell’americano. Timeout immediato di Messina. 63-61 Calathes alza la parabola e trova solo la retina. Infrazione di 24 secondi per Milano. 61-61 Ennesimo rimbalzo offensivo del Pana e Mitoglu segna facile al vetro. 59-61 Calathes brucia ancora la difesa milanese con la penetrazione. 0/2 in ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : grande equilibrio a metà terzo quarto (50-49) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 55-56 BROOOKS! TRIPLAAAA! Due minuti e mezzo alla fine del terzo quarto. 55-53 Fredette ancora in penetrazione a fare male alla difesa milanese. 53-53 Un solo libero per Tarczewski. 53-52 Dentro il libero supplementare di Fredette. 52-52 Fredette segna in penetrazione e trova anche il fallo di Roll. 50-52 Tripla di tabella clamorosa del Chacho Rodriguez. 50-49 PAZZESCO WILEY! Vola a rimbalzo e ...

LIVE Panathinaikos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : perfetta parità all’intervallo (38-38) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Si va negli spogliatoi in perfetta parità. Per Milano ci sono 13 punti di Scola e 10 di Roll, mentre per il Pana il migliore è Calathes con nove punti. 38-38 Tripla di Calathes proprio sulla sirena. Giocata incredibile del greco 35-38 Facile appoggio di Scola dopo un perfetto assist di Roll. 35-36 Tripla di Della Valle su assist di Moraschini. Giocata importante per ...