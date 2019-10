Baseball | World Series MLB 2019 | altro successo per il Washington Nationals | Astros ko

Baseball - World Series MLB 2019 : ai Washington Nationals gara-1 - Houston Astros sconfitti 5-4 : Iniziano nel segno dei Washington Nationals le World Series MLB 2019, le finali del campionato americano di Baseball, con la formazione della capitale capace conquistare gara-1, ribaltando il pronostico contro gli Houston Astros per 5-4. Play ball e subito valida per i Nationals, con Trea Turner che mette giù un singolo, non convertito dagli altri battitori, tra cui anche Anthony Rendon, il migliore della squadra per media, che esce per ...

Houston Astros-Washington Nationals - World Series MLB Baseball 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Saranno Houston Astros e Washington Capitals a giocarsi le World Series 2019, in quello che è l’appuntamento più ambito del baseball in assoluto. I Washington Nationals arrivano per la prima volta nella loro storia alle World Series, anche se la città in quanto tale attende dal 1933, quando furono i Senators ad arrivarci: va ovviamente detto che non sussiste alcun legame tra le due franchigie, appartenenti a epoche storiche del tutto ...

Baseball - MLB 2019 : gli Houston Astros raggiungono i Washington Nationals alle World Series : Saranno Houston Astros e Washington Nationals a giocarsi le World Series MLB 2019. Anche l’American League, infatti, ha trovato i propri padroni, che vengono dal Texas, dopo aver battuto per 4-2 nella serie i New York Yankees. Dopo che gli Yankees sono partiti fortissimo sul terreno avverso del Minute Maid Park, con un 7-0 nella prima gara, la chiave di volta è arrivata nella seconda, con la vittoria degli Astros per 3-2 ...

Baseball - World Series 2019 : date - programma - orari e tv. Il calendario completo : Si disputeranno da martedì 22 ottobre le World Series 2019, l’appuntamento clou non solo della MLB, ma più in generale del Baseball in quanto tale. La tradizionale sfida tra i campioni della National League e quelli dell’American League, fino a questo momento, ha già una franchigia certa del posto: i Washington Nationals, per la prima volta alle World Series sotto questo nome dopo la vittoria per 4-0 sui St. Louis Cardinals. ...