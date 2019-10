Barriere Tevere | Ami | deve diventare primo fiume ‘plastic free’ d’Italia

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Roma – “Ambiente Mare Italia accoglie con entusiasmo il progetto sperimentale di raccolta dei rifiuti galleggianti sul, promosso dalla Regione Lazio con l’obiettivo di intercettarli prima che finiscano in mare e di sensibilizzare istituzioni, associazioni e cittadini sulla tematica della plastica. L’auspicio è che il programma possa proseguire anche dopo questa prima sperimentazione di due mesi. Il lavoro dellecattura-rifiuti, infatti, permetterà di capire quali sono i materiali maggiormente dispersi nel corso d’acqua che attraversa Roma e di intervenire con una strategia mirata per fare delilgrandePlastic Free d’Italia, che saremo felici di mappare nella cartina di ‘LiberAMI dalla plastica’”. Così alla Dire il presidente di Ambiente Mare Italia (Ami), Alessandro Botti, commentando il ...

