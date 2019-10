Bangladesh | 16 condanne capitali per la ragazza bruciata viva

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Il giudice di un tribunale delha condannato a morte 16 persone per l'omicidio di Nusrat Jahan Rafi. La giovane 19enne aveva denunciato il professore della scuola che frequentava per abusi sessuali. Così, l'uomo insieme a altre persone, ha attirato lasul tetto della scuola per darle fuoco, quando ancora era in vita. La studentessa era stata ricoverata in ospedale con ustioni per l'80% del suo corpo. Dopo quattro giorni di agonia, ha smesso definitivamente di lottare ed è morta. Il giudice ha condannato alla pena capitale il professore che l'aveva molestata e anche il preside della scuola che avrebbe dato il suo consenso a ucciderla all'interno del suo istituto....

