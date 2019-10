Auto e Moto d' Epoca a Padova | al via l' appuntamento dedicato agli appassionati di auto

Padovafiere : apre i battenti domani il Salone Auto & Moto d'Epoca (2) : (Adnkronos) - Musei, Fondazioni, Club e Registri raccontano la storia Ma Auto e Moto d’Epoca è anche e soprattutto un luogo dove vivere la passione dell’Auto grazie a una raccolta incredibile di collezioni e modelli che raramente si ha l’opportunità di vedere tutti insieme. Come la Itala 35/45 HP de

Padovafiere : apre i battenti domani il Salone Auto & Moto d'Epoca : Padova, 23 ott. (Adnkronos) - apre domani alla Fiera di Padova la 36a edizione di Auto e Moto d’Epoca, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati ai veicoli storici, capace di coniugare cultura, passione, tecnologia e design. In crescita costante il numero di espositori, Auto in ven

Incidente su raccordo Terni-Orte : si schianta in moto contro un’Auto ferma in strada - morto : Tragico Incidente stradale sul raccordo Terni-Orte all’altezza del ponte in zona Macchiagrossa: a perdere la vita un motociclista di 53 anni. La moto avrebbe violentemente tamponato un'auto ferma dopo un precedente Incidente. L'impatto è stato violentissimo e per il centauro non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Incidente stradale : muore il noto fotografo Pietro Gandolfo - travolto da un’Auto mentre era in moto : Secondo le prime ricostruzioni, l'Incidente sarebbe avvenuto durante una fase di sorpasso, in cui l'autovettura ha travolto il fotografo, sbalzandolo dalla sua moto. Alla guida dell'automobile una donna di 30 anni che è poi stata denunciata per omicidio stradale e guida in stato di ebrezza: infatti, dopo essere stata sottoposta al controllo dell'etilometro, è risultato che aveva valori alcolemici nel sangue superiori alla norma.Continua a leggere

Bentley ad Auto e Moto d’Epoca - tra passato e presente : La presenza di Bentley ad Auto e Moto d’Epoca 2019 non è esclusivamente legata al centenario del marchio di Crewe, ma anche alla celebrazione di un marchio che ha profondamente segnato e segnerà con i suoi prodotti e il suo brand che incarna l’eleganza artigianale e l’industria Automobilistica. Allo stand sarà possibile ammirare una delle […] L'articolo Bentley ad Auto e Moto d’Epoca, tra passato e presente sembra essere il primo su ...

L’evoluzione delle station Mercedes ad Auto e Moto d’Epoca : Ad Auto e Moto d’Epoca 2019 Mercedes ripercorrerà alcune tra le tappe più significative della sua storia attraverso genesi ed evoluzione della station wagon. Ambasciatrici di questo importante capitolo, sia dal punto di vista stilistico sia culturale, sono il Modello T, la prima station wagon di concezione moderna realizzata dalla Stella e la CLA Shooting […] L'articolo L’evoluzione delle station Mercedes ad Auto e Moto ...

Autista Atac trasporta proprio motorino sull’Autobus : Roma – “Un Autista della linea bus 982 ha fatto scendere tutti i passeggeri seduti al capolinea Stazione Quattro Venti perché doveva caricare il suo maxi-scooter, un Honda Silver Wing 400”. Lo rende noto Rinaldo Sidoli, portavoce di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “È accaduto alle ore 17 – aggiunge – Il mezzo è ripartito con lo stesso Autista alla guida che aveva appena caricato il ciclomotore. I passeggeri, dopo aver ...

Incidente Fornaci di Barga - moto contro Auto : Francesco - giovane arbitro - muore a 18 anni : Incidente mortale ieri a Fornaci di Barga, Lucca: Francesco Tontini è morto a 18 anni dopo essersi schiantato con la sua moto contro una macchina, guidata da un 26enne, su via della Repubblica. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: le sue condizioni sono subito apparse critiche. Tutta la comunità locale, dove il giovane era molto conosciuto, è sotto choc: "rRicercare un senso nella perdita".Continua a leggere

Peugeot 304 festeggia 50 anni ad Auto e Moto d’Epoca : Ad Auto e Moto d’Epoca 2019, in programma a Padova dal 24 al 27 ottobre, il CLUB STORICO Peugeot ITALIA porta la Peugeot 304, Auto che racconta l’ennesima storia di un successo legato allo stile e all’innovazione e che quest’anno celebra il suo 50° anniversario. La storia Alla fine degli anni 60 il mercato è […] L'articolo Peugeot 304 festeggia 50 anni ad Auto e Moto d’Epoca sembra essere il primo su ...

Dori Ghezzi racconta : "Quell'Auto con il motore acceso in caso di fuga..." - : Francesca Galici Dori Ghezzi torna a parlare di suo marito Fabrizio De André, raccontando episodi sconosciuti ai più sulla loro vita, come quando pretese un'auto accesa fuori da un locale in caso di fuga estrema... Dori Ghezzi torna a parlare di Fabrizio De André e lo fa con la delicatezza e la lucidità che da sempre la contraddistinguono. Sulle pagine de Il Fatto Quotidiano, la cantante ha ripercorso alcune delle tappe fondamentali ...

Ancora vittime dell’asfalto : scontro Auto-moto non lascia scampo a due trentenni : Roma – Si allunga a 5 la striscia di morte sulle strade laziali. Un’altra tragedia si è consumata sulle vie della Capitale, dove a farne le spese sono stati un uomo di 30 e una dona di 31 anni, morti a seguito di uno scontro avvenuto in via dell’Acqua Vergine. Il sinistro che non ha lasciato scampo alla coppia è accaduto quando i due si trovavano in sella al loro scooter Piaggio, travolti frontalmente da una Mercedes. Lo ...

Morto «Rocky Giraldi» - l'attore che recitò al fianco del Monnezza : la sua moto travolta da un'Auto : Sui social gira già la foto ricordo di lui piccolissimo, Rocky Giraldi, che sorride accanto all' ispettore Nico Giraldi, ovvero Tomas Milian. Aveva compiuto 46 anni solo pochi giorni fa...

Morto Paco Fabrini - addio all’attore che recitò con “il Monnezza” : la sua moto travolta da un’Auto : È Morto a 46 anni in un incidente stradale l’ex attore Paco Fabrini, divenuto famoso quando era ancora un bambino per aver interpretato il ruolo di “Rocky Girardi“, il figlio del celebre ispettore interpretato da Tomas Milian nei film con “il Monnezza“. Fabrini aveva abbandonato la carriera d’attore nel 1986 e poi aveva aperto una pizzeria in un piccolo comune in provincia di Viterbo. L’incidente mortale ...

Si scaldano i motori per la 9° edizione di Milano AutoClassica : Inizia il conto alla rovescia per la 9° edizione di Milano AutoClassica – Salone dell’Auto Classica e Sportiva, in programma a Fiera Milano Rho dal 22 al 24 novembre: il grande hub degli amanti delle leggende automobilistiche è l’imperdibile appuntamento glamour che mobilita espositori e visitatori italiani ed esteri appassionati di modelli storici e moderni. L’ […] L'articolo Si scaldano i motori per la 9° edizione di Milano ...