ATP Vienna – Si ferma Jannik Sinner | il tennista italiano sconfitto da Gael Monfils al

Tennis - ATP Vienna 2019 : i risultati del 24 ottobre. Gael Monfils elimina Jannik Sinner - anche Dominic Thiem va ai quarti : Si sono completati in data odierna gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna: sul cemento indoor austriaco sono andate in scena sei sfide. In serata il match di chiusura ha visto l’azzurro Jannik Sinner soccombere contro il transalpino Gael Monfils, che si è imposto con lo score di 6-3 7-6 (8). Il padrone di casa Dominic Thiem ha vinto in rimonta contro l’iberico Fernando Verdasco, regolato dopo poco meno di due ore di ...

8-10 Chiude con l'ace Monfils che si prende la rivincita della sconfitta di Anversa. 8-9 Passante di rovescio incrociato pazzesco di monfils, match point numero 2. 8-8 Dritto in rete di Sinner. 8-7 Rovescio largo di Monfils, altro set-point Sinner! 7-7 Dritto lungo di Sinner. 7-6 lob in recupero lungo di Monfils, set point Sinner! 6-6 Attacca Sinner e costringe all'errore col ...

0-1 Rovescio in rete di Sinner. 6-6 Dritto in rete di Sinner, tie-break. 40-0 Prima vincente di Monfils. 30-0 Ace di Monfils. 15-0 Prima vincente di Monfils. 6-5 Servizio e dritto vincente di Sinner. 40-15 Prima vincente di Sinner. 30-15 Dritto lungo di Monfils. 15-15 Errore di dritto a campo aperto di Sinner. 15-0 Passante di dritto largo di Monfils. 5-5 Ace di Monfils. 40-15 Dritto lungo di ...

30-40 Scambio ravvicinato a rete chiuso da uno smash di Monfils, palla break. 30-30 Monfils va a rete sulla risposta e gioca la volée di rovescio vincente. 30-15 Dritto in rete di Monfils. 15-15 Volée di dritto vincente di Sinner. 0-15 Rovescio in rete di Sinner. 4-4 Risposta di rovescio in rete di Sinner. 40-15 Dritto lungo di Sinner che aveva giocato una gran risposta. 30-15 Dritto in rete ...

40-40 Dritto largo di Sinner purtroppo. A-40 Dritto vincente di Sinner. 40-40 Altra prima vincente! 30-40 Prima vincente di Sinner. 15-40 Dritto fuori misura di Sinner, altre due palle break. 15-30 Sinner mette largo anche un rovescio. 15-15 Dritto in rete di Sinner, gli errori stanno aumentando con questo colpo. 15-0 Servizio e dritto vincente di Sinner. 3-3 Rovescio largo di Sinner. 40-15 ...

40-40 Dritto in rete di Sinner. 40-30 Passante di dritto largo di Monfils, graziato Sinner. 30-30 Servizio e rovescio vincente sulla riga di fondo di Sinner. 15-30 Altro dritto in rete di Sinner. 15-15 Rovescio lungolinea vincente di Sinner. 0-15 Dritto in rete di Sinner. 2-2 Altro ace di Monfils. 40-15 Ace di Monfils. 30-15 Servizio e dritto largo di Monfils. 30-0 Prima vincente di ...

ATP Vienna – Dominic Thiem ai quarti di finale : vittoria in rimonta su Fernando Verdasco : Dominic Thiem accede ai quarti di finale dell’ATP di Vienna: il tennista austriaco supera Fernando Verdasco al terzo set Servono 1 ora e 49 minuti a Dominic Thiem per accedere ai quarti di finale dell’ATP di Vienna. Il tennista austriaco rischia grosso sul cemento di casa, dovendo rimontare al terzo set lo spagnolo Fernando Verdasco. In svantaggio dopo il primo set conclusosi 3-6, Dominic Thiem si è imposto in rimonta vincendo i due ...

1-1 Dritto vincente di Monfils. 40-30 Rovescio largo di Monfils. 40-15 Risposta di rovescio lunga di Sinner. 30-15 Doppio fallo di Monfils. 30-0 Dritto lungo di Sinner. 15-0 Risposta di dritto in rete di Sinner. 1-0 Risposta di dritto lunga di Monfils. 40-0 Servizio e dritto vincente di Sinner. 30-0 Dritto lungo di Monfils. 15-0 Rovescio lungo di Monfils. 3-6 Altra risposta sbagliata di ...

0-30 Passante di dritto facile di Monfils, non para Sinner. 0-15 Rovescio lungo di Sinner. 3-4 Servizio e rovescio vincente di Monfils. A-40 Altra prima vincente di Monfils. 40-40 Prima vincente di Monfils. 40-A Dritto vincente di Sinner. 40-40 Semismash debolissimo ma vincente a campo aperto di Monfils. 40-A Volée di rovescio vincente di Sinner! 40-40 Dritto vincente di Sinner. A-40 Dritto ...

2-3 Dritto in rete di Sinner. 40-30 Gran passante di rovescio incrociato vincente di Monfils. 30-30 Ace di Monfils. 15-30 Stavolta la volée di rovescio va lunga. 0-30 Favolosa volée stoppata di rovescio di Sinner! 0-15 Doppio fallo di Monfils. 2-2 Strepitoso dritto lungolinea vincente di Sinner! 40-15 Servizio e dritto vincente di Sinner. 30-15 Passante di rovescio in rete di Monfils. 15-15 ...

40-30 Doppio fallo di Monfils. 40-15 Risposta lunga di Sinner. 30-15 Risposta vincente di Sinner. 30-0 Dritto lungolinea vincente di Monfils. 15-0 Rovescio sul nastro di Sinner. 1-1 Dritto lungo di Monfils. 40-0 Rovescio lungo di Monfils. 30-0 Ace di Sinner. 15-0 Risposta di rovescio lunga di Monfils. 0-1 Dritto lungo di Sinner. 40-30 Rovescio lungo di Monfils. 40-15 Rovescio largo di ...

19.21 Verdasco ha chiuso il primo set per 6-3. 19.20 Buonasera a tutti, l'inizio del match tra Jannik Sinner e Gael Monfils ritarda ulteriormente, Thiem e Verdasco stanno giocando il primo set con lo spagnolo che sta servendo per chiudere il parziale contro il favorito e beniamino di casa austriaco. 17.05 Cari amici, il match tra Sinner e Monfils si giocherà in serata, al termine dei ...

Il programma di Sinner-Monfils – Il ranking di Sinner Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell'ATP di Vienna (Austria) tra Jannik Sinner e il francese Gael Monfils. L'azzurrino, reduce dal convincente successo contro il tedesco Philipp Kohlschreiber, aspira a continuare la sua avventura sul veloce indoor austriaco, dovendo ...

