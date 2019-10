ASUS ZenFone 5Z riceve l’aggiornamento con le patch di sicurezza di ottobre 2019

Android 10 con ZenUI 6 sbarca su ASUS ZenFone 5Z in beta : ecco download e novità : Android 10 con ZenUI 6 disponibile al download, con un sacco di novità, per ASUS ZenFone 5Z sotto forma di beta pubblica. L'articolo Android 10 con ZenUI 6 sbarca su ASUS ZenFone 5Z in beta: ecco download e novità proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento di quasi 130 MB in Italia : ASUS ZenFone 6 si aggiorna alla versione 16.1220.1909.194 portando alcuni miglioramenti generali al sistema. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa ha riservato la casa taiwanese ai (tanti) possessori dello smartphone. L'articolo ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento di quasi 130 MB in Italia proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera motorizzata di ASUS ZenFone 6 è di qualità e convince DxOMark : Tra i tanti smartphone di fascia alta presentati nel corso del 2019, ASUS Zenfone 6 è forse uno di quelli più sottovalutati anche se le sue grandi potenzialità sono state evidenti sin dal lancio. E una conferma della qualità del suo comparto fotografico è arrivata nelle scorse ore dallo staff di DxOMark, che ha completato i suoi soliti test approfonditi e pubblicato la relativa recensione. Il risultato ottenuto dalla fotocamera motorizzata di ...

ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5Z in super offerta ma ancora solo per oggi : ASUS offre in super sconto per il weekend diversi smartphone dello scorso anno ma ancora validi: ZenFone 5Z, ZenFone 5, Rog Phone e ZenFone Max Pro (M1). Scopri le offerte che durano solo per il weekend. L'articolo ASUS ZenFone 5 e ZenFone 5Z in super offerta ma ancora solo per oggi proviene da TuttoAndroid.

Android 10 arriva su LG G2 - ASUS ZenFone 5Z/6 e su OnePlus 6/6T : LineageOS 17 rinfresca con Android 10 Asus Zenfone 5Z/, OnePlus 6/6T e persino il vetusto LG G2. L'articolo Android 10 arriva su LG G2, Asus Zenfone 5Z/6 e su OnePlus 6/6T proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 6 è tornato ed è di nuovo disponibile sul negozio di ASUS : ASUS ZenFone 6 con la sua iconica Flip Camera è finalmente tornato disponibile all'acquisto sullo store online ufficiale del produttore taiwanese. L'articolo ASUS ZenFone 6 è tornato ed è di nuovo disponibile sul negozio di ASUS proviene da TuttoAndroid.

ASUS ZenFone 6 riceve TWRP (insieme ad altri smartphone) e un custom kernel con refresh a 75 HZ : ASUS ZenFone 6, e altri quattro smartphone, ricevono il supporto ufficiale a TWRP. Per il flagship taiwanese arriva anche un kernel modificato. L'articolo ASUS ZenFone 6 riceve TWRP (insieme ad altri smartphone) e un custom kernel con refresh a 75 HZ proviene da TuttoAndroid.

Il falso problema con la fotocamera ASUS ZenFone 3 : precisazioni su AF - AWB e AE bloccati : Occorre tornare su un device lanciato sul mercato tre anni fa, ma ancora oggi molto apprezzato e diffuso nel nostro Paese, considerando quanto raccolto sull'Asus ZenFone 3 e la sua fotocamera oggi 29 agosto. L'ultimo punto della situazione sulle nostre pagine risale a quattro mesi fa, quando vi ho parlato degli ultimi riscontri sul versante assistenza per tutti coloro che hanno deciso di interfacciarsi con l'azienda per risolvere il problema ...