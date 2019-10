Astronomia | alla scoperta di BD +20°307 | il sistema stellare binario teatro di

Astronomia : galassie nane “rapite” dalla Via Lattea : Le orbitano intorno oltre 50 galassie, ma alcune sono entrate a far parte del suo codazzo con la forza: la prepotente che ama circondarsi di un così vasto entourage è la Via Lattea, che, secondo un nuovo studio di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, avrebbe letteralmente rubato alcune piccole galassie alla più ampia tra le sue satelliti, la Grande Nube di Magellano (Lmc, Large Magellanic Cloud). La scoperta – riporta Global ...

Astronomia : un candidato pianeta a 144 anni luce dalla Terra - è il più giovane scoperto da Tess : L’architettura finale di un sistema esoplanetario è il risultato di una combinazione di processi complicati, quali la dispersione del disco protoplanetario da cui si è formato il sistema planetario e l’interazione gravitazionale tra gli esopianeti. Questi processi possono anche essere fortemente influenzati dall’ambiente esterno e dalla stella centrale. Uno dei processi più importanti in tal senso è la migrazione dei pianeti dall’orbita dove si ...

Astronomia - Messier 86 : una galassia dalla natura incerta - non è sfuggita allo sguardo indagatore di Hubble : Messier 86 è una galassia dall’aspetto discusso che non è sfuggita allo sguardo indagatore di Hubble: nota anche come Ngc 4406, è stata scoperta dall’astronomo francese Charles Messier nel 1781 e si trova a oltre 55 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione della Vergine. Da un punto di vista morfologico, Messier 86, che si presenta come un grande punto luminoso, non è stata classificata: a distanza di oltre 200 anni dalla sua ...

Astronomia : una stella vicina alla sua fine nell’obiettivo di Hubble : Una luce brillante racchiusa in una leggiadra nube lilla che emerge dallo sfondo scuro dello spazio: così si è presentata alla fotocamera di Hubble la nebulosa planetaria Ngc 5307, scoperta da John Herschel nel 1836 e situata a oltre 10mila anni luce dalla Terra, nella costellazione meridionale del Centauro. Il quadro è solo apparentemente idilliaco: l’infaticabile fotografo spaziale – spiega Global Science – ha ripreso un oggetto ...

Astronomia : ossigeno dalla regolite sulla Luna - un passo verso le future missioni : Un team della Nasa sta progettando un dispositivo in grado di sciogliere la regolite Lunare per trasformarla in ossigeno. Il Gaseous Lunar Oxygen, è stato ideato dalla Regolith Electrolysis (Galore) che ha vinto un premio per lo sviluppo della tecnologia di fusione della regolite. Galore, è stato selezionato all’interno dell’ Early Career Initiative, un progetto Nasa che mira a sostenere i piccoli team formati dai neo assunti dell’agenzia che si ...