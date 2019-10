Ascolti Tv mercoledì 23 ottobre

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 16 ottobre : Amici Celebrities sfiora i 3 milioni e vince : Vittoria per Amici Celebrities che con la semifinale conquista il prime time del 16 ottobre totalizzando su Canale 5 2.978.000 telespettatori e il 18,47% di share. Ascolti tv prime time Rai2 con Rocco Schiavone 3 ha ottenuto 2.652.000 telespettatori e l’11,58%, mentre Rai3 ha conquistato il terzo gradino del podio grazie a ‘Chi l’ha visto?’ seguito da 2.047.000 telespettatori pari al 10,06%. Fuori dal podio Rai1 che con ...

Ascolti USA mercoledì 16 ottobre - il crossover di Chicago domina la serata : Ascolti TV USA mercoledì 16 ottobre Ascolti USA mercoledì 16 ottobre – Il mega crossover evento #OneChicago con i tre episodi tra loro collegati fa vincere la serata alla NBC sia tra i 18-49 anni che nel totale del pubblico. Contrariamente rispetto al solito è Chicago Fire ad aprire la serata ottenendo 8,1 milioni ottenendo i numeri più alti da un anno, a seguire Chicago Med raggiunge 8,8 milioni e 1.4 di rating numeri migliori da febbraio ...

Ascolti TV | Mercoledì 16 ottobre 2019. Amici Celebrities 18.5% - Rocco Schiavone 11.6% - Chi l’ha Visto? 10.1% - lo Speciale Tg1 7%. Flop della Bignardi (1.3%) : Emanuele Filiberto Su Rai1 Speciale Tg1 ha conquistato 1.571.000 spettatori pari al 7% di share. Su Canale 5 Amici Celebrities ha raccolto davanti al video 2.978.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.652.000 spettatori pari all’11.6% di share. Su Italia 1 Safe House ha catturato l’attenzione di 1.308.000 spettatori (6%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.047.000 ...

Ascolti USA mercoledì 9 ottobre - i debutti di Riverdale e Nancy Drew su The CW : Ascolti TV USA mercoledì 9 ottobre stabile la serata ABC, in stabile Almost Family, i debutti di Riverdale 4 e Nancy Drew su The CW Ascolti tv USA mercoledì 9 ottobre – Fox vince la serata nel rating con una media della serata di 1.4 di rating, ma solo terza nel totale spettatori con 4.76 milioni. The Masked Singer dopo il calo di settimana scorsa, guadagna nuovamente il primo posto nello slot con un 2.0 di rating (+0.1) e 6.92 milioni di ...

Ascolti TV | Mercoledì 9 ottobre 2019. Exploit Il Diritto di Contare (20.45%) - Amici Celebrities 15.25%. Colò 2.57% - Extravergine 0.09% : Michelle Hunziker e Laura Torrisi Nella serata di ieri, Mercoledì 9 ottobre 2019, su Rai1 – dalle 21.35 alle 23.46 – il film in prima tv Il Diritto di Contare ha conquistato 4.391.000 spettatori pari al 20.45% di share. Su Canale 5 – dalle 21.46 alle 0.35 – la quarta puntata di Amici Celebrities – con l’esordio di Michelle Hunziker alla conduzione – ha raccolto davanti al video 2.738.000 spettatori pari ...

