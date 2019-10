Ascolti TV | Mercoledì 23 ottobre 2019 Brooklyn a 3 mln – 13 3% | la finale di Amici

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Michelle Hunziker -Celebrities Nella serata di ieri, su Rai1 la prima tv diha conquistato 3.020.000 spettatori pari al 13.3% di share. Su Canale5 ladiCelebrities – in onda dalle 21.46 all’1.04 – ha raccolto davanti al video 2.629.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Rocco Schiavone 3 ha interessato 2.264.000 spettatori (9.4%). Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa ha intrattenuto 1.744.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto 2.014.000 spettatori con il 9.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 950.000 spettatori con il 4.8%. Su La7 Atlantide ha registrato 479.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 X Factor – La Corsa verso i Live segna 335.000 spettatori (1.5%). Sul Nove il secondo appuntamento con L’Assedio è seguito da 230.000 spettatori ...

