Ascolti tv | dati Auditel mercoledì 23 ottobre | la finale di Amici Celebrities vince di

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Vittoria di misura per ladi ‘’. Il programma condotto da Michelle Hunziker ha avuto la meglio in un testa a testa con il film di Rai1 ‘Brooklyn‘. Nel periodo di sovrapposizione tra i due programmi, dalle 21.47 alle 23.32, il programma di Canale 5 ha ottenuto 3.098.974 telespettatori con il 13.87% di share, mentre il film su Rai1 ha totalizzato 2.975.135 telespettatori con il 13.31% di share. Diversi glidei due programmi nella loro interezza (hanno avuto durate molto diverse): 3.020.000 spettatori con il 13.3% di share per ‘Brooklyn’ (in onda dalle 21.37 alle 23.33) e 2.629.000 spettatori con il 15.8% di share per ‘’ (in onda dalle 21.46 all’1.04).tv prime time Terzo piazzamento per ‘Rocco Schiavone‘ su Rai2, con 2.264.000 spettatori e il 9.4% di share. Stesso ...

