Arrow 8 | un episodio sarà il pilot del possibile spin-off su Mia Smoak e le Black Canaries

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 24 ottobre 2019) L'verse non si fermerá con la nuova serie Batwoman che ha fatto il suo debutto il 6 ottobre. Stando a delle dichiarazioni rilasciate dalla showrunner Beth Schwartz, la The CW sta lavorando ad uno-off incentrato su Mia, la figlia di Oliver e Felicity, e leLaurel Lance e Dinah Drake. Come è risaputo l'ottava stagione dianche l'ultima e i dieci episodi finali condurranno il pubblico verso il crossover Crisi sulle Terre Infinite. La conclusione di8 dovrebbe avvenire a febbraio 2020. I fan dell'arciere di Star City saranno felici di sapere che non resteranno a lungo orfani del mondo di Oliver Queen. È diventata ufficiale la notizia sulla realizzazione di un altro-off, questa volta tutto al femminile. Al momento il titolo provvisorio è 'Greenand the'. Iluno degli episodi dell'ultima stagione die andrà ...

